«Ситилинк» стал ближе к гикам

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» запустил на сайте раздел с игровым мерчом* по популярным фильмам, компьютерным и мобильным играм. Объем ассортимента составляет более 250 наименований товаров, компания планирует в ближайшее время расширить ассортимент подкатегории до 500 наименований. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Теперь в «Ситилинке» можно приобрести брелоки, кружки, магниты, коллекционные фигурки, мягкие игрушки в виде персонажей или с логотипами и символикой из фильмов и игр. Представлена коллекционная продукция Bizzard, Funko, CD Project red и других производителей. Среди товаров аксессуары и фигурки с тематикой Cyberpunk 2077, Marvel, Overwatch, «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Наруто», «Симпсонов» и других фильмов, мультфильмов, сериалов и игр.

«Индустрия компьютерных и мобильных игр быстро развивается и гейминг становится все более популярным. В “Ситилинке” часто приобретают различные товары для гейминга: компьютеры и ноутбуки, консоли, VR-очки, геймерские кресла и т.д. При этом люди желают иметь какую-то вещь с любимым героем из игры или фильма: например, коллекционную фигурку или кружку, и мы хотим помочь им осуществить свои желания». – сказал Денис Чернов, руководитель группы закупок аксессуаров и сетевого оборудования «Ситилинка».

На сайте «Ситилинка» представлены и другие товары, которые могут заинтересовать гиков и геймеров: железо для ПК, игровые консоли и ноутбуки, периферия и аксессуары. Ранее «Ситилинк» сообщил о том, что в конце августа 2022 г. получил новую поставку консолей PlayStation 5 и предоставляет гарантию на нее 12 месяцев. Также на сайте компании и в журнале «Ситилинка» читатели могут найти подборки и советы по выбору техники для игр, обзоры электронных программ, различной аудио- и видеотехники.

*Мерч – это одежда, аксессуары, сувениры и любые другие вещи с изображением персонажей из популярных игр, фильмов или сериалов и т.д.

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании более 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает более 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.