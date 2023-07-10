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Цифровизация Бизнес-приложения
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Преображение РОСЧАТ: от корпоративного мессенджера до единой платформы бизнес-коммуникаций

Сегодня потребности бизнеса в коммуникациях не ограничиваются разрозненными ВКС и мессенджерами. Для слаженной работы необходимо комплексное решение, объединяющее все каналы в едином окне. Российские разработчики наращивают возможности своих решений, чтобы соответствовать требованиям рынка. Ранее нишевое ПО РОСЧАТ от ГК «ИНФОРМТЕХНИКА» благодаря расширению функционала стало полноценной платформой для унифицированных коммуникаций (UC).

Отечественные UC-решения начали активно развиваться и завоевывать место на рынке несколько лет, уход с рынка таких решений как MS Teams, Cisco Webex, Slack и др. является мотивацией, чтобы стать их полноценной заменой. Наращивание функционала РОСЧАТ привело к тому, что он позволяет не только обмениваться сообщениями, но и обеспечиваться телефонную связь за счет совместимости с широким спектром IP-АТС, имеет ВКС модуль и может интегрироваться с сетями стандарта TETRA для работы в режиме Push-to-Talk.

С целью сохранения корпоративной информации внутри периметра организации backend-часть РОСЧАТ устанавливается на сервер или защищенную виртуальную машину, являющуюся частью ее ИТ-инфраструктуры. При работе для всех видов связи используются защищенные каналы передачи данных, осуществляется транспортное шифрование с помощью криптоконтейнера — фото, видео и контент передается в контейнере, который не может быть скопирован, сохранен или как-то иначе экспортирован из мессенджера. Также доступна интеграция с DLP-системой.

В процессе трансформации в UC-платформу была внедрена развитая ролевая модель пользователей. Это позволило получить прозрачные и контролируемые коммуникации, наладить корректное взаимодействие между сотрудниками. Также были произведены интеграции со СКУД, Active Directory, MS Exchange.

Как результат, объединение всего UC-функционала в едином приложении позволяет повысить безопасность и эффективность корпоративных коммуникаций.

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