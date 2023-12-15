Корпоративный мессенджер «Росчат» заработал на «Авроре»

С ноября 2023 г. корпоративный мессенджер «Росчат» работает на ОС «Аврора». Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформы», компании-разработчика ОС «Аврора».

Приложение «Росчат» разработано компанией «ИТСофт», входящей в ГК «Информтехника».

ГК «Информтехника» осуществила портирование приложения корпоративного мессенджера «Росчат» на отечественную мобильную операционную систему. Теперь клиент «Росчат» работает с операционными системами «Аврора», Android, Linux и поддерживает управление со стороны отечественной MDM-системы «Аврора центр».

В ноябре 2023 г. разработчик корпоративного мессенджера «Росчат» обновил свое решение, объединяющее все виды бизнес–коммуникаций, до версии 4.5. Теперь всем пользователям прямо «из коробки» доступен функционал для видеоконференцсвязи (ВКС). Возможностей встроенного в мессенджер ВКС-модуля достаточно для проведения видеоконференций в рамках команд. В случае, если перед компанией стоит задача масштабных видеосовещаний с аудиторией в несколько сотен человек и больше, то это осуществимо при помощи приобретении дополнительных видеолицензий.

В ближайших планах ГК «Информтехники» значительно расширить функционал мессенджера, выпустив версию «Росчат» 5.0, выведя его и обслуживаемые им бизнес–коммуникации на новый уровень. Суть нововведения будет заключаться в том, что все компании или филиалы, у которых развернут «Росчат», смогут объединиться в единую сеть и обеспечивать безопасное общение между пользователями разных локаций. Такая форма обмена информацией и данными называется «федерация». Совместимость с ОС «Аврора» при этом будет встроена в архитектуру решения.

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Приложение «Росчат» включает в себя корпоративную телефонную связь, текстовые сообщения, прямые аудио- и видеовызовы, а также ВКС. Возможна интеграция с различными системами контроля учета доступа (СКУД), с корпоративной телефонией, AD или другими LDAP-каталогами, а также с MS Exchange и DLP системами.

«Корпоративный мессенджер «Росчат», разработанный ГК «Информтехника» под ОС «Аврора», хорошо дополняет наш текущий каталог приложений в части решений, предназначенных для корпоративных коммуникаций. Благодаря многофункциональности, возможностям интеграции с различными системами и шифрованию данных «Росчат» как единая коммуникационная платформа предоставляет заказчикам единое защищённое решение для взаимодействия между сотрудниками и обмена информацией. В свете того, что сегодня заказчики все больше ориентируются на комплексные решения, мы уверены, что продукт ГК «Информтехника» позволит удовлетворить потребности как наших текущих, так и будущих клиентов в области корпоративных коммуникаций», – сказала Татьяна Ковалева, менеджер по развитию партнерской сети «Открытая мобильная платформа».

«Мы очень рады, что ГК «Информтехника» стала частью экосистемы ОС «Аврора», и я уверен, что многолетний опыт и высокий уровень нашей разработки позволит нам совместно развивать данный продукт, используя все возможности, которые предлагает платформа «Аврора» вместе с другими лидерами рынка», – сказал Артем Чепрак, генеральный директор компании «Информтехника и связь».