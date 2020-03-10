Smart Engines стала поставщиком технологий «зеленого» ИИ для французской Tessi

Tessi заключила соглашение о технологическом партнерстве со сколковским участником Smart Engines, разработчиком Smart IDReader. С помощью этого продукта Tessi и ее клиенты смогут извлекать данные паспортов, ID карт и водительских удостоверений в мобильных приложениях и интернет-сервисах.

Smart IDReader – набор высокоточных и высокопроизводительных решений по распознаванию свыше 1100 типов удостоверяющих документов для 200 стран мира. В основе алгоритмов – технология GreenOCR, учитывающая последние достижения в области создания малобитных и энергоэффективных нейросетей с повышенной удельной производительностью и сниженным энергопотреблением.

Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук, отметил: «Начало сотрудничества с Tessi открывает новые возможности для продвижения нашего бизнеса на международной арене и является подтверждением качества наших технологий и тех фундаментальных исследований, которые мы проводим в области искусственного интеллекта».

Tessi – одна из первых крупных европейских компаний, которая будет применять разработки российских ученых в области «зеленого» искусственного интеллекта. Партнеров объединяют общие принципы: технологическое развитие, экономический рост и забота об окружающей среде.

Пьер Шарара, руководитель Центра передового опыта Tessi в области интеллектуальной автоматизации, сказал: «Мы открыты для сотрудничества с компаниями, разрабатывающими инновационные продукты в области искусственного интеллекта, которые могут трансформировать как компании, так и целые отрасли. Включение в наши сервисы и продуктовую линейку интеллектуальных технологий Smart Engines – важный этап для развития целого ряда наших бизнес-решений».

Компания Tessi возьмет на себя продвижение совместных решений и готовых программных продуктов Smart Engines для распознавания удостоверяющих документов на европейском рынке. Среди клиентов Tessi – Coca-Cola, Societe Generale Factoring, HP, BBVA Group, Mondelēz International, Caixabank, Verisure, Caroll, BforBank.

Сергей Ходаков, операционный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «На сегодняшний день потребность во внедрении и развитии инноваций является критичной для успешного развития бизнеса. У компании Smart Engines сильная научно-исследовательская база в области искусственного интеллекта, что позволяет качественно реализовать задачи бизнеса. Фонд «Сколково» является институтом развития со сформированной культурой инноваций, куда обращаются многие крупные международные компании. Решения наших резидентов помогают им не просто внедрять новые технологии, но и становиться лидерами в своих отраслях».