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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204132
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Алексеев Артем

СОБЫТИЯ


09.11.2026 Retail Services и «Эйр Дата» представили DeepDive CPG — ИИ-платформу для работы с данными торговых сетей и поставщика 1
23.04.2020 «Магнит» перешел на обновленную Oracle Exadata для аналитической обработки больших данных 1
03.03.2020 Mail.ru Group и «Магнит» оценят влияние digital-кампаний на покупки в офлайне 1
13.07.2010 Бюджетирование: дистрибьютор выбрал систему 3

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Алексеев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7130 2
Nvidia Corp 4138 1
SAP SE 5636 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1535 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1102 2
Катрен НПК 22 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14303 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2966 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2832 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55351 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6175 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5230 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34236 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3452 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9833 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5471 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6514 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8847 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1336 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12592 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2040 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18566 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 828 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4969 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8029 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3920 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6770 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37135 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5783 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 244 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 32 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Oracle Hyperion 261 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1325 1
Apache Hadoop 472 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 1
Исагулова Элина 35 1
Курочка Алексей 14 1
Борисова Полина 13 1
Протасова Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169684 3
Россия - СФО - Новосибирск 4982 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1319 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14900 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27852 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5079 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5712 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5577 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54475 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18532 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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