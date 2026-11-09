Индексная книга (каталог) CNews*
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Алексеев Артем
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Алексеев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 7130 2
|Nvidia Corp 4138 1
|SAP SE 5636 1
|Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1535 1
|VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1102 2
|Катрен НПК 22 1
|Исагулова Элина 35 1
|Курочка Алексей 14 1
|Борисова Полина 13 1
|Протасова Татьяна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169684 3
|Россия - СФО - Новосибирск 4982 1
|Россия - СФО - Омская область - Омск 1319 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14900 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.