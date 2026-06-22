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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шилак Вадим

СОБЫТИЯ


22.06.2026 AUXO и FineBI покажут ИИ-агентов в аналитике: вебинар 02 Июля 1
22.01.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий ИБ на технологиях больших данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шилак Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 254 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 262 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 24 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5557 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1643 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7776 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1712 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1971 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1109 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 250 1
Apache Hadoop 468 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1190 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 91 1
Apache Kudu 3 1
Apache Parquet 18 1
Apache Avro - система сериализации данных в рамках проекта Hadoop 7 1
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 1
Короткин Илья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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