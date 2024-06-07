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Индексная книга (каталог) CNews*
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Линия жизни

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.06.2024 ВТБ готов к расширению пилота по цифровому рублю 1
16.09.2020 В НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера заработал новый томограф Philips 1
26.09.2019 Центры репродукции «Линия жизни» перешли на использование VideoMost 1
03.10.2018 Шаги к жизни 1
30.10.2012 Вышел 63-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
29.11.2011 В этом году пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» помогли вылечить 60 тяжелобольных детей 1
01.06.2006 SMS со словом SOS спасет больного ребенка 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Линия жизни и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 1
Ростелеком 11021 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 1
Xiaomi - Сяоми 2271 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9542 1
Philips 2100 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
TietoEVRY - Tieto 146 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Детские Деревни SOS - благотворительный фонд 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Альфа-Банк 1986 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 163 1
АльфаСтрахование СГ 399 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5735 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 291 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5315 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6570 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1711 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5333 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10305 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5065 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9362 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 1
Оцифровка - Digitization 5234 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 854 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2301 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14077 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4654 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9395 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5711 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 292 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3401 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9524 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7301 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2310 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2322 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1858 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13083 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1397 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7797 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 383 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 655 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9653 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
Google YouTube - Видеохостинг 3015 1
Google Android 15325 1
Apple iOS 8628 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2547 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 86 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Philips Ingenia Ambition - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 10 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 284 1
Philips Compressed SENSE 2 1
Баиндурашвили Алексей 1 1
Урываев Дмитрий 9 1
Ушакова Юлия 1 1
Захарова Фаина 1 1
Кулик Вадим 206 1
Светушкова Наталья 18 1
Горшков Георгий 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 6
Москва - ЦАО - Пушкинская площадь 28 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 1
Беларусь - Белоруссия 6332 1
Финляндия - Финляндская Республика 3704 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1821 1
США - Техас 1059 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11443 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6606 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3391 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 526 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2031 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2178 1
Здравоохранение - Реабилитация 457 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 1
Цензура - Свобода слово 514 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5031 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1390 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 851 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 323 1
CNews Журнал 167 1
Wikipedia - Википедия 655 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Минздрав РФ - НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера - Научно-исследовательский ортопедический институт имени Г.И. Турнера 2 1
РАН - Российская академия наук 2138 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 101 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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