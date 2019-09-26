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Центры репродукции «Линия жизни» перешли на использование VideoMost

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Spirit объявила о том, что центры репродукции «Линия жизни» перешли на использование VideoMost для ежедневных коммуникаций.

В клиниках «Линия жизни» проблемы репродуктивного здоровья семейных пар решают специалисты экспертного уровня, работающие по передовым методикам и с использованием новейшего оборудования. Видеоконференции VideoMost, используемые для ежедневных коммуникаций, позволяют персоналу клиники быстро принимать взвешенные и объективные решения в любой ситуации и поддерживать высокие стандарты клиники, в том числе, в административной работе.

VideoMost используется различными организациями из сегмента здравоохранения. В начале сентября 2019 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке «Академический МИАЦ» представил уже функционирующий в Москве проект «Умная поликлиника» на базе VideoMost. «Умная поликлиника» сочетает офлайн и онлайн приборные обследования с привлечением узких специалистов из удаленных клиник-партнеров. Так же VideoMost используется клиникой «Медицина» для оказания услуги «второе мнение», и в телемедицинском мобильном приложении SmartMed от «Медси» и МТС.

На базе VideoMost можно организовывать видеоприёмные для руководителей медицинских учреждений и осуществлять контроль качества оказания медицинских услуг. Видеоконференции дают возможность объединения для медицинской дискуссии специалистов и экспертов, находящихся в любой точке мира, а также позволяют проводить лекции и семинары по медицине с участием широкой аудитории слушателей, интерактивное общение опытных медицинских работников и студентов. Видеоконференции – это эффективная совместная работа всего медперсонала, включая трансляции операций, консультации и консилиумы врачей, дистанционное обучение и аттестацию медицинских работников.

Помимо HD видеоконференцсвязи VideoMost предоставляет инструменты для совместной работы: мобильный мессенджер TeamSpirit.im и текстовый чат для вопросов и комментариев от врачей-зрителей во время трансляции; обмен документами и дистанционный биомониторинг (истории болезни, результаты анализов, документы по проведенной диагностике и лечению и т.п.). Кроме того, можно использовать запись и повторный просмотр конференций, семинаров и сложных операций.

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