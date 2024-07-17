Российская интеграционная шина Roc Integration совместима с «Ред ОС»

Компания «К2Тех» получила от «Ред Софт» сертификат, подтверждающий совместимость интеграционной шины Roc Integration с операционной системой «Ред ОС». Внедрение Roc Integration на отечественной операционной системе позволит компаниям развивать информационный ландшафт в полностью импортонезависимой среде и ускорить обработку данных. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Roc Integration объединяет в единую структуру информационные системы компании и создает сквозное взаимодействие между ними за счет оперативного обмена данными. Интеграционная шина предназначена для построения решений по координации информационных систем на предприятиях тяжелой промышленности, энергетической и машиностроительной отраслей, в логистических и транспортных компаниях, а также государственных организациях.

Микросервисная архитектура шины Roc Integration обеспечивает возможность масштабировать решение и дорабатывать его под бизнес-процессы и потребности заказчика. Компании значительно сокращают затраты на разработку новых и поддержку существующих интеграций. Roc Integration заменяет зарубежные аналоги и обеспечивает полное соответствие требованиям российских регуляторов.

«Подтверждение совместимости — важный этап в развитии нашего технологического сотрудничества. Российские компании, которые создают и развивают внутренние экосистемы на базе отечественных программных продуктов, получили гарантированную возможность внедрять интеграционную шину Roc Integration на надежной и безопасной операционной системе "Ред ОС"», — отметил руководитель группы разработки направления «Интеграционные решения» «К2Тех» Илья Орлов.

Совместимость решения «К2Тех» с операционной системой «Ред ОС» делает продукт доступнее для организаций, стремящихся реализовывать программу импортозамещения. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России. Операционная система может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до первого класса включительно). Безопасность обеспечивается средствами защиты информации от доверенных партнеров «Ред Софт», встроенными инструментами мониторинга и реагирования на инциденты, присутствует сканер уязвимостей и средства безопасной разработки.

В свежем релизе продукта, операционной системе «Ред ОС» 8, используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования. Также в состав «Ред ОС» 8 входит набор средств разработки, включающий в себя компиляторы, интерпретаторы, средства сборки, отладки и др. Репозиторий содержит инструменты разработки различных версий, это открывает много возможностей для создания ПО. Доступны инструменты для создания микросервисной инфраструктуры.

«Мы активно поддерживаем отечественных разработчиков, предлагая им обширный инструментарий для реализации амбициозных проектов на базе операционной системы «Ред ОС». Подтвержденная совместимость с интеграционной шиной Roc Integration — хорошая новость для наших пользователей. Продукт от команды «К2Тех» помогает многим организациям интегрировать данные и приложения, увеличивая эффективность и скорость решения задач», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».