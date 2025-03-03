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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кредитование Автокредитование Сar loans

Кредитование - Автокредитование - Сar loans

03.03.2025 Электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно воспользоваться в цифровых зонах МФЦ Подмосковья 1
03.03.2025 На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы 1
07.11.2024 Т-Банк запустил «Сферу Авто» — ИИ-вселенную продуктов и услуг для автомобилистов 1
06.11.2024 Благодаря ИИ процесс выдачи автокредитов и страховых полисов в дилерских центрах сократился в два раза 1
29.10.2024 ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России 1
12.08.2024 На Portal DA Сбербанка теперь можно приобрести активы Росимущества 1
04.06.2024 «Авто.ру» купил «еКредит» — B2B-платформу для автокредитования 1
11.03.2024 Автокредит «Сбера» теперь можно оформить онлайн 1
21.02.2024 «Выберу.ру» запустил финансовый маркетплейс в Узбекистане 1
27.12.2023 «РБ Смарт» представляет программное обеспечение «Восход»: инновационная платформа по взысканию просроченной задолженности 1
11.07.2023 «Диасофт» разработала продукт для учета получаемых банком субсидий 1
02.06.2023 Основатель российского суперприложения задолжал 59 млн руб. зарплаты и исчез. Его обвиняют, что он уговорил работника брать кредиты и заложить Mercedes 1
01.03.2023 Ford научит автомобили убегать на автопилоте от хозяев, задолжавших по автокредиту 1
31.10.2022 «Тинькофф» запустил платформу по продаже автомобилей по цене производителя 1
13.09.2022 Александр Фридман -

Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент

 1
29.08.2022 Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер» 1
08.11.2021 ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно протестировать свои продукты и сервисы 1
14.04.2021 ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1
19.01.2021 «Абсолют банк» запустил онлайн-сервис по оформлению ОСАГО 1
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
02.12.2020 ВТБ и «Яндекс Go» запустили программу автокредитования 1
26.11.2020 Новый мобильный банк ВТБ стал доступен всем пользователям 1
27.10.2020 «Тинькофф» добавил новые сервисы в свое суперприложение 1
02.10.2020 ВТБ расширяет сеть офисов нового формата 1
30.09.2020 ВТБ переводит покупку автомобилей в онлайн 3
05.08.2020 ВТБ открывает офисы нового типа, в которых клиентов будут узнавать по смартфонам 1
09.07.2020 Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит 1
28.04.2020 ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом 1
02.04.2020 Intersoft Lab предложила банкам систему дистанционного мониторинга розничного бизнеса 1
20.02.2020 Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование 1
31.01.2020 ВТБ запустил автомобильный маркетплейс 2
16.09.2019 В Райффайзен-Онлайн можно заказать любую справку 1
12.09.2019 Исследование: 88% банков нацелены на создание партнерских экосистем и маркетплейсов 1
09.08.2019 Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека 1
15.02.2019 Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков 1
21.12.2018 «Тинькофф Банк» в партнерстве с Auto.ru запускает кредитование автомобилей с пробегом 2
07.08.2018 ГК «А101» объявила о переходе на единую электронную ипотечную анкету 1
13.04.2018 Интеграция Smart IDReader позволила «е-Кредит» сократить срок оформление заявки на автокредит до 5 минут 1
27.03.2018 Experian объявил о готовности приобрести ClearScore 1

Публикаций - 91, упоминаний - 95

Кредитование и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7453 5
Neoflex - Неофлекс 220 5
ЦФТ Золотая Корона 359 5
IBM - International Business Machines Corp 9450 4
Diasoft - Диасофт 887 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 4
Google LLC 11840 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 3
Oracle Siebel Systems 507 3
Teradata 212 3
Experian 80 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Microsoft Corporation 24688 2
Apple Inc 12158 2
Accenture plc 682 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 2
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GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 135 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 722 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Huawei 3959 1
МегаФон 8974 1
Samsung Electronics 10296 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 1
Softline - Софтлайн 2858 1
Рексофт - Reksoft 419 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Cisco Systems 5126 1
SAP SE 5290 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Иннотех 178 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Oracle Corporation 6714 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 9
ВТБ - ВТБ24 665 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 357 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 5
Альфа-Банк 1779 4
Татфондбанк АИКБ 80 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 3
Совкомбанк ПАО 258 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 3
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 150 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 2
Visa International 1952 2
ВТБ - Почта Банк 467 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 2
Верный - торговая сеть 291 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 16 1
Абсолют Банк 234 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Евросеть 1405 1
Связной ГК 1372 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Углеметбанк 4 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 3
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ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 674 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 2
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Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
Microsoft Dynamics 1177 2
Continuum Analytics - Anaconda 15 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 2
Diasoft Flextera 57 2
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 270 2
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 2
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Microsoft Office 3760 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
Microsoft Outlook 1393 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 329 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1435 1
Тинькофф драйв 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 61 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
Тинькофф ремонт 2 1
Тинькофф авто 2 1
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 13 1
Great Wall Motors - Haval Dargo 1 1
Great Wall Motors - Haval H - кроссовер 1 1
Печатников Анатолий 37 4
Чугунов Никита 81 3
Назипов Дмитрий 85 2
Федорова Олеся 63 2
Ларин Кирилл 5 2
Макеев Алексей 19 2
Степанов Антон 69 2
Жигарев Иван 2 2
Меденцев Константин 98 1
Амириди Юлия 22 1
Осипенко Алексей 1 1
Гуров Роман 4 1
Подкопаев Олег 30 1
Репин Игорь 23 1
Чистяков Максим 4 1
Попов Николай 8 1
Пантелеева Ольга 4 1
Стятюгин Роман 37 1
Задорнов Михаил 29 1
Дегтева Елена 15 1
Островский Святослав 47 1
Белоусов Максим 108 1
Закрепин Евгений 60 1
Зайцевский Олег 8 1
Лебедева Екатерина 4 1
Кулик Вадим 182 1
Фридман Александр 7 1
Тарасенко Владимир 34 1
Галицкая Валентина 2 1
Кабаков Андрей 1 1
Одинаева Ирина 7 1
Глазков Александр 138 1
Анисимов Данил 12 1
Макаров Станислав 117 1
Морозова Наталия 1 1
Русанов Сергей 48 1
Гуцериев Михаил 111 1
Боим Анна 11 1
Семеновская Елена 41 1
Манджиков Очир 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 6
Казахстан - Республика 5573 5
Узбекистан - Республика 1748 5
Турция - Турецкая республика 2378 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3977 4
Беларусь - Белоруссия 5727 4
Грузия 1246 4
Украина 7637 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 4
Россия - СФО - Новосибирск 4336 3
Чехия - Чешская Республика 1310 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1281 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2763 3
Европа 21817 3
Латвия - Латвийская Республика 819 3
Абхазия - Республика 172 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 3
Монголия 351 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1037 3
Таджикистан - Республика 867 3
Молдавия - Республика Молдова 712 3
Израиль 2739 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 3
Греция - Греческая Республика 981 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1491 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1150 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2935 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 83
Кредитование - Сrediting - Заём 6753 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 33
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 578 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 15
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 155 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 5879 13
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