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ВТБ и «Яндекс Go» запустили программу автокредитования

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ВТБ совместно с «Яндекс Go» запустили специальную программу автокредитования для водителей, выполняющих заказы сервиса. Заемщики смогут приобрести новую машину в кредит, ставка по которому с учетом страхования жизни составит 12%.

Воспользоваться программой могут водители, которые минимум три месяца сотрудничают с «Яндекс Go» в статусе прямых партнеров и хотят приобрести новый автомобиль у официальных дилеров-партнеров банка. За этот период водитель должен совершить как минимум 100 поездок и не иметь блокировок в сервисе. Для этого им необходимо дистанционно подать заявку через специальную посадочную страницу. Для покупки определенных марок и моделей заемщики смогут получить до 10% скидки от автопроизводителей. Сумма кредита – от 300 тыс. до 3 млн руб.

«Сфера услуг такси в России получила развитие с приходом на рынок крупных цифровых игроков. Новый клиентский опыт и удобный процесс заказа машины с помощью мобильного приложения способствовали активному росту числа пользователей. Закономерно стало расти и количество водителей, оказывающих услуги с помощью нового цифрового сервиса. Для водителей, выполняющих заказы «Яндекс Go», важен удобный финансовый инструмент приобретения нового или обновления действующего рабочего автомобиля. Совместная программа ВТБ и «Яндекс Go» сможет поддержать занятых в этом бизнесе предпринимателей и будет способствовать регулярному обновлению парка их транспортных средств», – сказал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.

В рамках программы кредит может быть выдан на срок от одного года до пяти лет гражданину России с первоначальным взносом от 10%, по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Клиент может оформить страхование жизни, в результате чего ставка снизится на 1,5 п.п. от базовой – до 12% годовых. Приобретаемый автомобиль находится в залоге у банка. Заключение договора страхования транспортного средства обязательно по рискам тотальной гибели и угона. Для оформления кредита заемщику потребуется лишь паспорт и второй документ, например, водительские права.

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