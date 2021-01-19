Спецпроекты

«Абсолют банк» запустил онлайн-сервис по оформлению ОСАГО

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

«Абсолют банк» запустил новый онлайн-сервис по оформлению полисов ОСАГО. Клиенты «Абсолюта» смогут выбрать выгодный тариф из предложений страховых компаний на сайте банка, оформить страховку и получить электронный полис в течение нескольких минут.

Сервис «eОСАГО» рассчитывает цены в восемнадцати страховых компаниях и позволяет выбрать тариф с экономией до 55%. При покупке электронного полиса деньги поступают напрямую на счет страховой компании – без комиссий и посредников.

Новый сервис является гарантом подлинности страховки: все оформленные полисы автоматически попадают в базу РСА и страховых компаний и доступны для моментальной проверки.

В начале января 2021 г. «Абсолют банк» начал выдавать автокредиты. Кредит на новую машину можно взять в «Абсолют банке» c минимальной ставкой от 16% годовых и без первоначального взноса. Сумма займа варьируется от 100 тыс. до 3 млн руб. Максимальный срок – до семи лет.

Другие материалы рубрики

Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны

«Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно

Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов

Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа

Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс»

Сбербанк создал «убийцу» Zoom

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

Техноблог

Насколько опасны ИК-термометры?

Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом