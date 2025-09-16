Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк упрощает оформление автокредита в дилерских центрах

Оформить кредит от Сбербанка на покупку авто в дилерском центре стало еще проще: теперь кредитную документацию можно подписать прямо в приложении «Сбербанк Онлайн». Решение позволяет ознакомиться с документами, включая полную информацию о выбранной кредитной программе, и подписать их всего в несколько кликов – а значит быстрее закрыть сделку и сесть за руль нового автомобиля. Услуга уже доступна в более 500 дилерских центрах по всей России и в ближайшее время будет масштабирована на все ДЦ, в которых можно оформить автокредит от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Договор больше нельзя потерять или испортить: доступ к нему всегда под рукой в разделе с информацией об оформленных кредитах. Внедрение инструмента не только оптимизирует ресурсы и ускоряет процесс оформления кредита, но и повышает эффективность работы банка и партнеров, снижая затраты на расходные материалы и ручные операции. Функция онлайн-подписания доступна в мобильном приложении и для iOS, и для Android.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще