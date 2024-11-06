Благодаря ИИ процесс выдачи автокредитов и страховых полисов в дилерских центрах сократился в два раза

«Fast.Авто», российский агрегатор финансовых продуктов для автомобильного рынка, совместно с российским разработчиком ИИ-решений Dbrain, сократили процесс выдачи автокредитов и страховых полисов в дилерских центрах в два раза. Внедрение ИИ позволило сократить время обработки заявок на 43% и снизить операционные расходы: сегодня клиенты тратят пять минут на оформление документа. Об этом CNews сообщили представители «Fast.Авто».

Ранее F&I-специалистам приходилось вручную вводить данные из паспортов, водительских удостоверений и СНИЛС. Таких результатов удалось добиться благодаря технологии распознавания, способной обрабатывать документы за 5-10 секунд, автоматически внося данные в базу данных.

Александра Рыжакова, директор по развитию продукта «Fast.Авто»: «Сегодня технологией пользуются все участники процесса и более 50% заявок «Fast.Авто» создаются при помощи сервиса Dbrain. Новые возможности значительно ускоряют обслуживание клиентов, снижают риск ошибок на 30% и делают процесс кредитования и страхования более надежными. Сотрудники дилерских центров теперь могут обрабатывать большее количество заявок клиентов за меньшее время».

На сегодняшний день в системе FAST работает более 2000 дилерских центров (больше 50% от всех дилерских центров в России), в месяц через нее проходит более 80 тыс. заявок на автокредит и делается более 2,5 млн расчетов стоимости страховых и сервисных продуктов.

ИИ-технологии Dbrain позволяют распознавать любые виды документов с 99% точностью и передавать упорядоченные данные в системы заказчика. Решения поддерживают работу с печатным и рукописным текстом, подписями, печатями, таблицами, чекбоксами и пометками от руки. Кроме того, технология распознавания Dbrain способна проверять документы на признаки цифрового вмешательства и находить фальсификации.

Карина Буторина, sales-manager в Dbrain: «Большинство доступных систем распознавания документов не справляются с плохо отсканированными файлами или рукописными текстами, что приводит к ошибкам и задержкам. Наше решение может обрабатывать любые документы, даже сканы низкого разрешения или документы с нечетким текстом. Это особенно важно для клиентов «Fast.Авто», которые обрабатывают тысячи заявок ежемесячно».