Кашпоров Сергей
|19.12.2024
|Решения Servicepipe защитят Frank Media от DDoS-атак и парсинга 1
|28.10.2014
|Qlik совместно с Frank Research Group выпустил приложение «Банковская аналитика» в помощь вкладчикам 1
Кашпоров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Qlik - QlikTech 160 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Qlik Sense 41 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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