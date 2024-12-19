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Кашпоров Сергей



19.12.2024 Решения Servicepipe защитят Frank Media от DDoS-атак и парсинга  1
28.10.2014 Qlik совместно с Frank Research Group выпустил приложение «Банковская аналитика» в помощь вкладчикам 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кашпоров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 160 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 16 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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