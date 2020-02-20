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Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Росбанк представил новый продукт – рефинансирование онлайн. Услуга доступна зарплатным клиентам в интернет-банке «Росбанк онлайн».

С помощью онлайн-рефинансирования клиент может рефинансировать до пяти кредитов разных банков на сумму до 1,5 млн руб., причем это могут быть как потребительские кредиты, так и ипотека, автокредиты и кредитные карты. Кроме того, при подаче заявки у клиента есть возможность получить дополнительные средства сверх необходимой для рефинансирования его кредитов суммы.

«Мы постоянно расширяем перечень сервисов, которыми наши клиенты могут воспользоваться онлайн через мобильное приложение или интернет-банк. Благодаря новой услуге онлайн-рефинансирования можно сэкономить массу времени: теперь не нужно идти в отделение, собирать документы и справки – весь процесс полностью автоматизирован и занимает максимум 15 минут. При подаче заявки клиент сразу увидит, какие кредиты и в каких банках он может рефинансировать, и как снизится его ежемесячная нагрузка после рефинансирования выбранных кредитов. Мы сами переведем деньги для погашения кредитов в другие банки – клиенту нужно только указать наименование банка и номер текущего счета», – сказал Алексей Лола, директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка.

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