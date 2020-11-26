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Новый мобильный банк ВТБ стал доступен всем пользователям

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Мобильное приложение «ВТБ Онлайн» теперь доступно для всех пользователей платформы iOS и Android, то есть 9,5 млн активных клиентов. По статистике банка, каждый второй вход на iOS и третий на Android сегодня совершается уже в новом приложении. Число ежедневных сессий за первые две недели работы выросло на 14%.

«Мы полностью завершили запуск обновленного приложения для всех клиентов, так что «ВТБ Онлайн» версии 15.0 теперь может скачать любой пользователь платформ iOS и Android. При этом мы продолжим поддержку старой версии 14.52», - сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В ближайшее время в «ВТБ Онлайн» появятся еще несколько новых функций. «Мы планируем запустить цифровое автокредитование на ограниченное число клиентов, чтобы оформление заявки и получение решения по кредиту стало возможным за несколько минут, а уже в следующем году переведем в мобильный банк возможность оформления ипотечных заявок», — отметил старший вице-президент ВТБ.

ВТБ представил полностью обновленную версию «ВТБ Онлайн» в ноябре 2020 г. Приложение стало работать в два раза быстрее, предельная нагрузка выросла в три раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Радикально обновился дизайн, появилось 50 новых функций, в том числе пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс.

Сегодня приложение доступно для 100% пользователей обеих платформ — это 9,5 млн клиентов банка. К концу 2022 г. ВТБ планирует увеличить число активных пользователей «ВТБ Онлайн» в 1,5 раза – до 15 млн клиентов.

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