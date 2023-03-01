Ford научит автомобили убегать на автопилоте от хозяев, задолжавших по автокредиту

Патент на «самоконфискацию» автомобиля

Ford может начать оснащать выпускаемые транспортные средства электронной системой, упрощающей процедуру конфискации автомобиля за долги. Описание логики и основных принципов работы такой системы содержится в одной из недавних патентных заявок известного американского автопроизводителя, пишет The Register.

Документы на регистрацию патента были направлены в адрес Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) компанией Ford Global Technologies в августе 2022 г., опубликованы 23 февраля 2023 г. под номером US2023/0055958A1.

С помощью встраиваемой компьютерной системы авторы патента, в частности, рассчитывают решить проблему доступа на объекты частной собственности и прочие закрытые для свободного посещения территории, которые могут испытывать сотрудники фирм по конфискации имущества (repossession agency). Должники нередко отказываются идти с ними на контакт, а настойчивость «конфискаторов» может спровоцировать конфликт, способный обернуться проблемами для обеих его сторон.

Методы воздействия на неплательщиков

В документе обозначен ряд сценариев применения встраиваемой компьютерной системы автомобиля для борьбы с неплательщиками: от простых попыток вразумить нерадивого автовладельца словом в цифровом формате до принудительного использования технологий автономного вождения для доставки транспортного средства в нужную точку.

Фото: FourFour / фотобанк Unsplash Автомобили Ford могут начать сбегать от хозяев из-за просрочек по автокредиту

Наиболее безобидный метод воздействия предусматривает отправку на бортовой компьютер машины или смартфон ее владельца сообщения о необходимости погасить задолженность. В случае отсутствия реакции со стороны «правонарушителя» в разумные сроки инициатор преследования – банк, автодилер или сервис проката автомобиля – могут усилить свое давление, в принудительном порядке деактивировав определенный набор функций автомобиля или вовсе –полностью заблокировать его работу.

К счастью, патент предусматривает снятие блокировки в случае необходимости использования транспортного средства в нестандартных ситуациях. Так, если автомобильной видеокамерой, являющейся частью системы, будет зафиксировано резкое ухудшение состояния здоровья владельца (в описанном в патенте примере – сердечный приступ), то система сможет вызвать скорую помощь на место инцидента или даже подвезти больного к заранее согласованной с экстренной службой точке для дальнейшей передачи в руки врача.

Этим использование беспилотных возможностей автомобиля системой конфискации Ford не ограничивается. Машина, по задумке инженеров автостроительного гиганта, по команде извне может самостоятельно покинуть частную территорию, переместившись на общественную парковку, откуда ее удобнее всего будет эвакуировать силами соответствующих служб. Пунктом назначения может стать и непосредственно парковка фирмы, занимающейся возвратом изъятых авто у неплательщиков. В случае же существенного снижения рыночной стоимости автомобиля, например, в результате аварии, по согласованию с владельцем долга машина может быть в режиме автопилота отправлена сразу на свалку.

Особый интерес представляют обозначенные в патенте методы, предполагающие наложение ограничений на время и место использования транспортного средства. К примеру, рассмотрен сценарий, при котором автомобиль полностью доступен владельцу в будние дни, но наотрез отказывается работать по выходным. Таким образом, должник не лишается возможности посещать работу и добывать средства для оплаты автокредита, а во время уикенда оказывается ограничен в перемещениях и вынужден довольствоваться пешими прогулками и услугами общественного транспорта, пока авто простаивает.

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Другая интересная опция, которая в перспективе может оказаться в руках борцов с должниками-автолюбителями, – геозонирование, то есть ограничение на выезд автомобиля за границы определенной территории, например, города, в котором проживает неплательщик.

В патенте также описаны и менее агрессивные меры воздействия, способные, скорее, вывести автовладельца из состояния душевного равновесия – например, воспроизведение транспортным средством различных звуковых эффектов по команде с удаленного компьютера. Это может быть включение встроенного радиоприемника, срабатывание клаксона или выделенной звуковой сигнализации.

Технология пришлась бы кстати, но рискует не быть воплощенной в жизнь никогда

Достоверно неизвестно, когда эти спорные во многих аспектах решения будут реализованы на практике в продукции Ford и будут ли реализованы вовсе. Однако на родине Ford они пришлись бы как нельзя кстати.

Как отмечает The Register, в течение последних нескольких лет, автомобили значительно подорожали в связи образовавшимся на рынке дефицитом. Нехватка транспортных средств в период пандемии covid-19 возникла из-за недостатка микрочипов, играющих важную роль в современной автомобильной промышленности.

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Американцы, получившие на карантине значительный объем государственной финансовой поддержки и имевшие раздутый кредитный рейтйнг, ринулись скупать автомобили по завышенным ценам. Теперь же, спустя некоторое время, это их необдуманное решение и несоответствие кредитного рейтинга реальным финансовым возможностям привело к тому, что многие их них не способны выплачивать автокредиты в соответствии с графиком. Благодаря этому у компаний, занимающихся конфискацией транспортных средств, значительно прибавилось работы. Элементы автоматизации их деятельности, предложенные инженерами Ford, могли бы оказаться весьма полезными для специалистов этой процветающей отрасли.

Отвечая на вопрос The Register о перспективах патентуемых технологий, представитель Ford заявил, что факт подачи заявки на патент вовсе не означает намерение компании реализовать изложенные в них идеи на практике.