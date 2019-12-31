БКИ «Эквифакс» рассказало о буме спроса на сервис кредитной истории

БКИ «Эквифакс» сообщило о том, что за 11 месяцев 2019 года свою кредитную историю узнали в пять раз больше россиян, чем за предыдущие пять лет. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Кредитная история онлайн» БКИ «Эквифакс».

Основная причина такого тренда - изменения к федеральному закону «О кредитных историях», которые вступили в силу 31 января 2019 года и принесли ряд позитивных изменений для граждан: упрощение процесса подтверждения личности – стало доступно подтверждение через ЕСИА (госуслуги); возможность получения двух бесплатных кредитных отчётов (ранее – один) в год.

Упрощение процесса подтверждения личности для доступа к кредитной истории привело к существенному изменению региональной структуры зарегистрированных пользователей. Зависимость интереса к кредитной истории от уровня финансовой активности региона по-прежнему сохраняется - 61% всех пользователей сервиса приходится на 19 регионов России.

Однако нельзя не отметить тот факт, что доля зарегистрированных пользователей в сервисе из Москвы и Московской области сократилось на 5 и 7 п.п. соответственно. В пятерку самых активных регионов по спросу на кредитную историю вошла Челябинская область, поднявшись с 8 места. В список регионов с самым большим интересом к кредитной истории впервые вошли такие регионы как Волгоградская область, Алтайский край и Севастополь, вытеснив Тюменскую, Ленинградскую области и Ставропольский край.

Кредитный рейтинг пользователей сервиса «Кредитная история онлайн» через год после регистрации в сервисе увеличивается в среднем у 40% пользователей. У большей части пользователей, зарегистрированных в 2019 году, рейтинг еще не успел измениться, так как на его существенные изменения требуется не менее года. Однако пользователей, у которых рейтинг улучшается, значительно больше, чем тех, у кого рейтинг ухудшился.

После внесения последних изменений в закон наметились позитивные тенденции к сдвигу массового сознания, важные для всего финансового сектора.

Проверка кредитной истории для контроля.

Еще год назад основными пользователями сервиса были люди с проблемами в кредитной истории, обратившиеся в бюро вынуждено. В 2019 году граждане стали интересоваться своей кредитной историей, не имея проблем с получением кредита. Доля россиян, проверивших свою кредитную историю в сервисе и являющихся хорошими заемщиками с высоким индивидуальным рейтингом, выросла на 3 п.п. По данным БКИ Эквифакс в течение семи лет треть пользователей имели низкий рейтинг и проблемы в кредитной истории.

Интерес к кредитной истории в более молодом возрасте.

Доля россиян, проверивших свою кредитную историю, в возрасте от 18 до 24 лет увеличилось на треть.

Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс», отметил: «Мы наблюдаем массовый интерес россиян к своей кредитной истории. Во многом это стало возможным благодаря усилиям регулятора и ряду изменений, которые были внесены в закон. Уже в первый год их действия мы отмечаем позитивные перемены. Доступ бюро кредитных историй к системе аутентификации через учетную запись на сайте Госуслуги значительно упростил процесс проверки кредитной истории гражданам РФ. Узнать свою кредитную историю стало возможным, действительно, просто и быстро в любом конце страны. Теперь 99,9% пользователей официального сервиса «Кредитная история онлайн» бюро кредитных историй «Эквифакс» подтверждают свою личность через сайт Госуслуги, что удобно для пользователя и экономит его средства».