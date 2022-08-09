РНКБ запустил автоматическую проверку судебных решений благодаря сервису БКИ «Эквифакс»

РНКБ, универсальный банк Республики Крым и Севастополя, доработал систему принятия кредитных решений, включив в неё механизм автоматизированного анализа исполнительных производств физических лиц, разработанный БКИ «Эквифакс».

В рамках предоставленного сервиса для РНКБ стала доступна информация о сотнях тысяч исполнительных производств физических лиц, полностью подготовленная для автоматизированной обработки. Успешному внедрению предшествовал период пилотного тестирования, который позволил убедиться в эффективности использования получаемой информации за счёт тонкой настройки кредитных политик банка. В результате кредитор обеспечивает себе с одной стороны снижение стоимости риска кредитного портфеля, а с другой – получает возможность кредитования физических лиц по более привлекательным ставкам, что в текущих условиях является существенным конкурентным преимуществом.

Николай Осмолко, заместитель директора департамента управления рисками РНКБ, сказал: «Мы тесно сотрудничаем с БКИ «Эквифакс» более 8 лет, при этом начинали с важных и максимально эффективных сервисов для кредитования на этапе выхода банка в новые регионы – кредитные отчёты, скоринговые модели и др. Развитие отношений и плодотворное сотрудничество с компанией на протяжении всех этих лет позволяет нам быть лидерами кредитования в ключевых регионах присутствия банка. Предоставленный в нынешнем году сервис позволил нам буквально за считанные секунды получать и обрабатывать огромные массивы исполнительных производств физических лиц, что в нынешних условиях является крайне важным для наших кредитных процессов».

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Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс», отметил: «В текущих условиях мы считаем необходимым предоставлять максимально гибкие и эффективные инструменты нашим клиентам на всей территории страны. Сервис автоматизированной обработки исполнительных производств включен в нашу линейку продуктов и способен обеспечивать максимальную скорость получения результата. Мы очень рады многолетнему и плодотворному сотрудничеству с одним из наших старейших партнёров и признательны банку РНКБ за доверие. Мы уверены, что этот современный продукт позволит заметно усилить текущую систему принятия кредитных решений и станет очередной вехой в развитии наших крепких партнерских отношений».