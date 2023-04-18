Разделы

Цифровизация
|

«Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ»

Компания «Диасофт» расширила функциональные возможности программного продукта «Взаимодействие с БКИ», входящего в состав платформы развития Digital Q.UP (до ноября 2022 г. – Digital Q.Omnichannel), и перевела его на микросервисную архитектуру. Продукт предназначен для автоматизации обмена данными с бюро кредитных историй, получения данных о кредитных историях (КИ) и другой информации о действующих и потенциальных клиентах банка. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Взаимодействие с БКИ» обеспечивает обмен данными с сервисом Credit Registry – единой точкой доступа к бюро кредитных историй и всем внешним источникам, информация из которых нужна для принятия решений о выдаче кредита или оценке контрагента.

«Взаимодействие с БКИ» реализован на импортонезависимом технологическом стеке. Он может быть встроен в любой ИТ-ландшафт банка и посредством открытых API интегрирован с теми ИТ-решениями, где необходимо получение информации о клиентах. Это могут быть «Кредитный конвейер», «Система принятия решений» и другие продукты как от «Диасофт», так и от сторонних разработчиков. Благодаря микросервисной архитектуре продукт обладает высокой производительностью и возможностями масштабирования.

Основные возможности продукта

Получение информации о кредитных историях через сервисы Credit Registry от НБКИ, ОКБ, БКИ «Скоринг бюро» (ранее – «Эквифакс»). Получение через Credit Registry единого сводного отчета, где содержится агрегированная информация о КИ заемщика из нескольких источников.

Получение данных о клиентах из следующих источников: «National Hunter» (сервис ОКБ для выявления мошеннических действий), ФМС (проверка по списку недействительных паспортов), «Кронос-Информ» (МБКИ), СПАРК, БИАС, ВымпелКом, МегаФон, Mail.ru, а также информации о банкротствах и об исполнительном производстве в отношении клиентов.

Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения
Маркет

Сбор и отправка данных о кредитных заявках в БКИ через Credit Registry в соответствии с требованиями Федеральных законов № 218-ФЗ «О кредитных историях» и № 3465-У «О составе и порядке формирования информационной части кредитной истории».

Отправка данных в сервис ОКБ «National Hunter» через Credit Registry. Настройка правил категоризации КИ, присвоение категорий КИ в соответствии с бизнес-правилами. Логирование всех запросов и ответов в системе.

Андрей Борочкин, руководитель продукта «Кредитный конвейер» компании «Диасофт»: «Требования законодательства к порядку и формату обмена кредитными историями между финансовыми организациями и БКИ регулярно изменяются. Мы заранее поддерживаем все нововведения в продукте «Взаимодействие с БКИ». К тому моменту, когда обновления появляются в сервисе Credit Registry, новые функции продукта от «Диасофт» уже протестированы и готовы к использованию. Таким образом, банкам не приходится самостоятельно следить за всеми изменениями и тратить ресурсы на их самостоятельную реализацию. Кроме того, мы постоянно расширяем перечень источников, из которых продукт позволяет получать данные».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры досрочно закончит эксперимент с «Гособлаком»

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

Сбербанк прорвался в App Store со своим новым банковским приложением для iPhone от таинственного разработчика

Власти: ведомственные данные нужно срочно убрать из общего доступа и зашифровать

Сбербанк отказывается от банковских карт. Создан первый в России банкомат, не умеющий работать с карточками

Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще