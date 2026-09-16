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Кронос-Информ МБКИ Информационный портал

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.09.2026 Контроль Telegram и «Макс», перехват «Одноклассников» и подбор чужих паролей. Как в ИТ устраивают охоту на своих 1
17.10.2023 «Диасофт» поддержал новые форматы обмена данных с НБКИ RUTDF 5.0 и ОКБ UCH 3.4 1
18.04.2023 «Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кронос-Информ и организации, системы, технологии, персоны:

Кронос-Информ 4 2
Diasoft - Диасофт 1169 2
Ростелеком 11019 1
VK - Mail.ru Group 3613 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 957 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5701 1
МегаФон 10894 1
Yandex - Яндекс 9320 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1822 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
Experian Interfax 3 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6299 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 490 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6604 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 421 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 327 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1210 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1022 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 628 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 491 2
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 311 2
ОКБ National Hunter - ОКБ Национальный Хантер 7 1
Борочкин Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 61 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7514 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4655 1
TAdviser - Центр выбора технологий 489 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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