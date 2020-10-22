Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото

Huawei Consumer Business Group (BG) представила серию смартфонов Huawei Mate 40, получившую широкий набор новых функций. Устройства впервые получили 5-нанометровые 5G-процессоры, систему фотокамер Ultra Vision Cine Camera и дизайн Space Ring Design, вдохновленный тематикой космоса.

«Каждый год флагманская серия смартфонов Huawei Mate объединяет все самые передовые технологии, — сказал исполнительный и генеральный директор Huawei Consumer BG Ричард Ю. — Даже в такие непростые времена мы стремимся к созданию лучшего будущего и повышению качества жизни пользователей за счет развития технологий связи и искусственного интеллекта. Мы продолжим тесно сотрудничать с партнерами из различных отраслей для создания универсальной экосистемы взаимодействия устройств Seamless AI Life, доступной для пользователей по всему миру».

Смартфоны Huawei Mate 40 Pro и Huawei Mate 40 Pro+ сочетают узнаваемый дизайн с новыми технологиями и точностью сборки. При проектировании устройств инженеры Huawei следовали принципу «функция определяет форму». Безрамочный экран Huawei Horizon Display с закругленными на 88° гранями и плавные изгибы корпуса позволяют с комфортом держать устройство в руке. Смартфоны получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP 68, возможность использования как физических, так и виртуальных кнопок громкости, а также усовершенствованные алгоритмы фильтрации ошибочных касаний.

Экраны Huawei Mate 40 Pro и Huawei Mate 40 Pro+ имеют уменьшенный вырез, в котором помимо широкоугольной фронтальной камеры расположены датчик жестов и сенсор для разблокировки смартфона с функцией 3D Face Unlock.

Устройства серии Huawei Mate 40 впервые получили 5-нанометровые 5G-процессоры, систему фотокамер Ultra Vision Cine Camera и дизайн Space Ring Design

Задняя панель устройств оформлена в космическом стиле, ставшим продолжением «круглого» симметричного дизайна предыдущих моделей линейки Huawei Mate. Смартфоны серии Huawei Mate 40 доступны в черном и белом исполнении, а также в переливающемся оттенке «мистический серебристый» с эффектом изменения цвета. Также есть два варианта отделки корпуса искусственной кожей: в оливковом и ярко-желтом оттенках. Задняя панель Huawei Mate 40 Pro+ выполнена из прочной технологичной керамики с нанопокрытием черного или белого цвета.

Флагманские смартфоны серии Huawei Mate 40 построены на базе высокопроизводительных процессоров Kirin 9000 с полной поддержкой 5G-связи, способных справляться с ресурсоемкими приложениями и работать в режиме многозадачности. Процессор Kirin 9000 — 5-нанометровый 5G-процессор, который имеет более 15,3 млрд транзисторов. Процессор построен на гетерогенной трехуровневой архитектуре с ядрами с тактовой частотой до 3,13 ГГц. В него интегрирован 24-ядерный графический процессор Mali-G78 GPU, а также модуль нейронных вычислений NPU с двумя большими ядрами и одним малым ядром, которые позволяют эффективно обрабатывать интеллектуальные алгоритмы.

24-ядерный процессор Mali-G78 GPU — самый мощный графический модуль, доступный на сегодняшний день в устройствах Huawei. Он обеспечивает плавную обработку сложной графики. Экран с частотой обновления 90 Гц дополнен сенсорной панелью с частотой дискретизации 240 Гц. Аудиосистема смартфонов укомплектована двумя динамиками, создающими чистое стереозвучание с мощными басами.

Также серия Huawei Mate 40 поддерживает самую быструю версию зарядки Huawei SuperCharge.

Система камер смартфонов серии Huawei Mate 40 была разработана в сотрудничестве с компанией Leica и получила ряд существенных улучшений, среди которых сверхширокоугольный объектив, основная камера высокого разрешения, усовершенствованный телеобъектив и многое другое. Благодаря двойному кинообъективу и двойной сверхширокоугольной камере пользователи могут создавать яркие широкоугольные видео и фотографии как при помощи основной, так и с помощью фронтальной камер смартфонов.

Знаковая особенность моделей Huawei Mate 40 Pro и Huawei Mate 40 Pro+ — высокое качество видеосъемки. Основная и фронтальная камеры с кинообъективами имеют соотношение сторон 3:2. Функция Steady Shot позволяет получать четкие, детализированные кадры в формате 4K, а технология XD Fusion HDR Engine обеспечивает оптимальный баланс экспозиции даже при съемке в экстремально контрастных условиях освещения. Также стоит отметить новые функции Tracking Shot и Story Creator, позволяющие создавать кинематографические эффекты. В снятые видеоролики можно добавить фоновую музыку и фильтры. Серия Huawei Mate 40 получила функции направленного микрофона Audio Focus и Audio Zoom, а также возможность записи звука с подключенных по Bluetooth внешних устройств.

По сравнению с предыдущими моделями, сверхширокоугольная камера с кинообъективом серии Huawei Mate 40 имеет более широкий угол обзора и повышенную детализацию, а также она получила алгоритмы коррекции искажений, позволяющие снимать красивые реалистичные пейзажи. Дополнительной коррекции искажений подвергаются также лица и общие пропорции людей на снимках, что позволяет применять сверхширокоугольный объектив для съемки в самых разнообразных сценариях. Помимо широкоформатных камер, Huawei Mate 40 Pro оснащен камерой с телеобъективом перископной конструкции, поддерживающим 10-кратное гибридное зуммирование и 50-кратное оптическое зуммирование, а модель Huawei Mate 40 Pro+ получила двойной телеобъектив с 20-кратным гибридным зуммированием и 100-кратным оптическим зуммированием соответственно.

Фронтальная камера с поддержкой видеосъемки в формате 4K открывает новые возможности. Она позволяет создавать три вида видеороликов: от близкого и личного до сверхширокоформатного. Функция съемки видео с замедлением расширяет сферу применения фронтальной камеры Huawei Mate 40, позволяя находить интересные сюжеты в привычном окружающем мире.

Новые Huawei Mate 40 Pro и Huawei Mate 40 Pro+ получили интеллектуальную функцию управления жестами, которая позволяет выполнять некоторые действия, не прикасаясь к экрану. Например, для вывода устройства из спящего режима достаточно просто провести рукой над экраном, а управлять интерфейсом можно с помощью движений руки влево, вправо, вверх или вниз. С помощью жеста можно также ответить на входящий вызов.

Новая функция активации с помощью взгляда позволяет разблокировать смартфон, просто посмотрев на него. При этом пользователь может настроить интерактивный домашний экран так, чтобы получать важную для него информацию с первого взгляда. Таким же способом можно приглушить звук входящего вызова. Кроме того, пока экран находится в поле зрения пользователя, смартфон отключает автоматический переход в спящий режим.

В сочетании с возможностями экосистемы Huawei «1+8+N», функция «Мультискрин» обеспечивает новый уровень удобства и эффективности для тех, кому необходимо работать одновременно с несколькими устройствами. Она позволяет запускать одновременно до трех приложений и выводить экран смартфона на ноутбук, обеспечивая новый уровень совместимости. А когда нужно продемонстрировать экран своего смартфона другим пользователям, достаточно одного нажатия на выпадающую панель управления режимом Multi Device.

Операционная система EMUI 11 предлагает комплексные решения для защиты конфиденциальности и безопасности пользователей. Среди них несколько новых функций. Например, при отправке изображений пользователи могут легко удалять из файлов личные данные, такие как местоположение, время съемки и сведения об устройстве. Функция Note Lock защищает содержимое личных заметок с помощью PIN-кода или биометрических данных.

Смартфоны серии Huawei Mate 40 оснащены фирменными сервисами Huawei Mobile Services, которые повышают удобство и безопасность использования устройств за счет технологий искусственного интеллекта. Во время презентации Huawei представила новые приложения, ставшие доступными пользователям HMS по всему миру, среди которых поисковая система с поддержкой нескольких видов поиска Petal Search, картографическое приложение Petal Maps с возможностью управления жестами на смартфонах серии Huawei Mate 40, а также сервис для работы с текстовыми документами Huawei Docs.

Смартфоны серии Huawei Mate 40 будут доступны на некоторых рынках. Цены: Huawei Mate 4 8 ГБ +128 ГБ – 899 евро; Huawei Mate 40 Pro 8 ГБ + 256 ГБ – 1199 евро; Huawei Mate 40 Pro+ 12 ГБ + 256 ГБ – 1399 евро.