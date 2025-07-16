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Huawei Petal Maps


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка 1
06.06.2024 Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных 1
23.10.2020 Huawei представила обновленные сервисы экосистемы: Petal Search, Petal Maps и Huawei Docs 1
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Huawei Petal Maps и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4053 2
Huawei Mobile Services 72 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Leica Camera 264 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Google LLC 12019 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 323 1
Telegram Group 2299 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24907 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15678 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25145 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11733 2
Оповещение и уведомление - Notification 5005 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4967 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3601 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7472 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 67 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1322 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2277 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14706 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2165 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6167 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3511 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7668 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14035 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21350 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3169 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9910 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26295 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2571 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1438 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2974 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4795 1
Application store - магазин приложений 1283 1
Микрофон - Microphone 2619 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 725 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7559 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 668 1
Наушники - Headphones 4151 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3955 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8211 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4049 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10984 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 819 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1107 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1506 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 532 1
Huawei Petal Search 11 2
Huawei Docs 2 2
Huawei Mate - серия смартфонов 372 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 271 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2148 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 244 1
Huawei AppGallery 303 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 409 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 778 1
Huawei ID 5 1
Honor SuperCharge 137 1
Xiaomi Face ID - 3D Face Unlock 6 1
Huawei Seamless AI Life 19 1
Huawei Themes 2 1
Huawei Horizon Digital Platform 3 1
Huawei Mobile Services - Huawei Quick App 3 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Apple iOS 8026 1
Google Android 14380 1
Geozon Pet Radar - Geozon Pet Finder 2 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 1
Garmin Alpha - GPS-ошейник 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 244 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 482 1
OpenStreetMap - OSM 59 1
Huawei Ultra Vision 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 2
Франция - Французская Республика 7922 1
Испания - Королевство 3742 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17636 1
Германия - Федеративная Республика 12822 1
Италия - Итальянская Республика 4396 1
Земля - планета Солнечной системы 10498 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6563 2
Зоология - наука о животных 2721 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19522 1
Английский язык 6782 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2720 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4184 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1173 1
Ботаника - Растения - Plantae 1088 1
Видеокамера - Видеосъёмка 702 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3081 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 206 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 629 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5138 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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