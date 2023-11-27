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X-Com – официальный дилер Pantum в России

Группа компаний X-Com подтвердила статус официального дилера продукции Pantum – международного производителя и поставщика копировально-печатной техники. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Заказчикам X-Com доступен весь ассортимент монохромных и цветных принтеров и МФУ различных форматов и скорости, термотрансферные принтеры для печати наклеек и этикеток, а также оригинальные расходные материалы к ним. Поддерживаемый склад продукции вендора и собственная транспортно-логистическая служба позволяют X-Com оперативно отгружать заказы по всей стране. Штат компании включает специалистов по внедрению, presale-экспертов и сервисных инженеров, сертифицированных производителем.

Наряду с поставками, X-Com применяет данную продукцию в проектной деятельности. В 2023 г. решения Pantum вошли в состав ряда проектов развития парков копировально-печатной техники, выполненных для государственных учреждений и ведомств, корпораций с госучастием, а также коммерческих компаний различных сфер бизнеса.

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Техника

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Pantum – международная компания, которая разрабатывает, производит и продает лазерные принтеры и тонер-картриджи, изготовленные в Китае для пользователей по всему миру. Лазерные МФУ и принтеры Pantum (а также расходные материалы для них) сегодня продаются в КНР, России, США, Европе, Южной Африке, на Ближнем Востоке - всего более чем в 40 странах и регионах. Компания нацелена на дальнейшее развитие производства и расширение географии своего присутствия на глобальном рынке решений для печати.

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