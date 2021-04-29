Оригинальные картриджи Pantum – оптимальный выбор для печати

Компания Pantum обслуживает российских клиентов с момента своего выхода на рынок в 2012 году. Постоянно расширяющееся продуктовое портфолио бренда охватывает не только бюджетную, но и среднюю, а также высокую ценовые категории. Таким образом, устройства Pantum подходят для различных сценариев и групп пользователей, включая домашние офисы, малый бизнес, средние и крупные предприятия и организации. Благодаря надежности и высокой рентабельности, устройства Pantum пользуются всё большей популярностью и вызывают доверие российских потребителей. Это относится не только к устройствам для печати, но и к расходным материалам: Pantum предоставляет пользователям лучший выбор оригинальных картриджей.

Оригинальные картриджи Pantum обеспечивают отличную печать с четкой и тонкой типографией. Благодаря использованию только лучшего сырья, расходные материалы Pantum оптимально подходят для печатных устройств компании и просты в использовании, а также стабильны в работе. Качество печати остается на одинаково высоком уровне, независимо от условий транспортировки картриджей, окружающей температуры или влажности воздуха. Надежная герметизация не только сокращает утечку тонера и пыли, но и предотвращает повреждение принтера из-за отработанного порошка и, следовательно, максимально продлевает срок службы устройства, уменьшает стоимость сервисного обслуживания и избавляет от других расходов.

Используя оригинальные картриджи Pantum, пользователи получают послепродажное обслуживание высокого уровня, включая гарантийный ремонт, замену и другие меры для максимально качественного сервиса. Потребители в России могут пользоваться двухлетней гарантией на технику при использовании оригинальных картриджей Pantum, что крайне выгодно.

Оригинальные картриджи также более экологичны. Поскольку многие потребители ежедневно пользуются принтерами, для них имеет большое значение потенциальный вред расходных материалов для окружающей среды и здоровья человека. Мелкая пыль и озон, поступающие в воздух из продуктов для лазерной печати, могут быть опасны для офисных сотрудников. В отличие от обычных расходных материалов, оригинальные картриджи Pantum проходят тщательное тестирование на соответствие стандартам качества, поэтому в процессе их использования выделяется меньше пыли и запахов, что защищает здоровье персонала.

Кроме того, оригинальные картриджи Pantum доступны по разумной цене. По мере развития технологий, стоимость одной страницы печати с их использованием постепенно снижается. Так, при применении картриджа с тонером Pantum TL-420H она, в среднем, составляет менее 1 рубля. При доступной цене расходные материалы Pantum обеспечивают гарантированное высочайшее качество печати.

Таким образом, выбирая оригинальные картриджи, покупатели получают массу преимуществ. Россия всегда была важным рынком для Pantum, и в будущем компания продолжит совершенствовать свои продукты и сервисы, чтобы предоставлять пользователям наилучший опыт.

О Pantum

Основанная в 2010 году, компания Pantum специализируется на производстве принтеров, печатных материалов, а также предоставлении полиграфических решений и услуг. В 2011 году компания Pantum вышла на зарубежные рынки и в настоящее время активно работает более чем в 50 странах и регионах мира. Руководствуясь запатентованной технологией, Pantum постоянно совершенствует свои офисные продукты. Компания идет в ногу с меняющимися потребностями клиентов, предлагая удобные в использовании, экономичные и энергоэффективные устройства, а также надежные решения для печати. Сегодня компания Pantum занимает высокие позиции на российском рынке среди производителей офисной техники.