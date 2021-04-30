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Pantum запускает новые лазерные принтеры серии Elite для быстрой и качественной печати

Техника

Компания Pantum, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лазерных принтеров и картриджей, представляет серию Elite. В нее войдут лазерные принтеры и МФУ линеек BP5100 (BP5100DN / BP5100DW) и BM5100 (BM5100ADN / BM5100ADW, BM5100FDN / BM5100FDW).

Запуск серии Elite – важнейший шаг для Pantum. Дополнив таким образом серию Simple & Smart, в которую вошли устройства со скоростью печати 22 стр./мин, и серию 4S Efficiency (30-33 стр./мин), компания расширила свое портфолио продуктов. Теперь, Pantum предлагает широкий спектр решений для печати, удовлетворяющих потребности различных категорий пользователей – от малого и среднего бизнеса до крупных компаний и государственных предприятий.

Соответствие потребностям пользователей

Серия Elite оптимальна для малого и среднего бизнеса, а также крупных корпораций и государственных предприятий, где требуется высокоскоростная печать больших объемов документов отличного качества. Как самые быстрые устройства в текущей линейке Pantum, принтеры и МФУ серий BP5100 и BM5100 обладают высокой производительностью: скорость печати составляет 40 стр./мин. на бумаге формата A4 при скорости выхода первой страницы менее 6,9 сек. В дополнение к стандартному лотку на 250 страниц для этих принтеров также доступны многофункциональный лоток на 60 страниц и дополнительные лотки на 550 страниц. Максимальная емкость лотков составляет 1410 страниц. Кроме того, устройства серии Pantum BP5100 и BM5100 экологичны: автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить 50% бумаги, возможность отдельной замены фотобарабана и картриджей с тонером позволяет экономично расходовать материалы, а металлический каркас обеспечивают надежность устройства при непрерывном использовании.

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Принтеры Pantum BP5100 и BM5100 также обладают рядом стандартных для устройств бренда опций, включая функцию установки драйвера в один шаг, возможность беспроводной печати через Wi-Fi и мобильные устройства, поддержку операционной системы Linux и многое другое. Низкий уровень шума обеспечивает спокойную атмосферу для работы. Лотки подачи рассчитаны на различные форматы бумаги.

Помимо этого, устройства серий BM5100FDN / BM5100FDW получили 3,5-дюймовый сенсорный экран и расширенные возможности, включая печать, копирование, сканирование и прием/оправку факсов, автоматическое двустороннее сканирование, сканирование на USB-диск и защиту паролем. Благодаря низкой стоимости печати одной страницы на моделях 4-в-1 эти устройства подходят для использования в больших офисах.

Функциональность принтеров Pantum имеет ключевое значение для компаний и предприятий, поскольку устройства одновременно решают ряд распространенных проблем, таких как низкая скорость печати, необходимость долгого ожидания своей очереди, недостаточная емкость лотков, быстрый расход материалов и т. д. Устройства серии Pantum Elite способны сделать выполнение рутинных задач более эффективным, позволив сотрудникам сосредоточиться на более важной работе.

Выход новой серии демонстрирует стремление Pantum к совершенствованию и оптимизации производительности своих принтеров. Компания постоянно расширяет продуктовую линейку и обеспечивает удобство в работе для пользователей, предлагая им широкий выбор решений для печати. Компания уверена, что в будущем популярность продукции Pantum и доверие к ней продолжат расти.

О Pantum

Основанная в 2010 году, компания Pantum специализируется на производстве принтеров, печатных материалов, а также предоставлении полиграфических решений и услуг. В 2011 году компания Pantum вышла на зарубежные рынки и в настоящее время активно работает более чем в 50 странах и регионах мира. Руководствуясь запатентованной технологией, Pantum постоянно совершенствует свои офисные продукты. Компания идет в ногу с меняющимися потребностями клиентов, предлагая удобные в использовании, экономичные и энергоэффективные устройства, а также надежные решения для печати. Сегодня компания Pantum занимает высокие позиции на российском рынке среди производителей офисной техники.



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