Итоги продаж рынка печатных устройств за 2024 год

По результатам 2024 г. рынок принтеров и МФУ (многофункциональных устройств) вырос на 12% в выручке (c 50 до 56 млрд руб.) и на 42% в количестве (с 2,3 до 3,3 млн шт.). Об этом CNews сообщили представители Pantum.

Такие данные приводит «М.Видео». В топ-3 по продажам всех печатных устройств, по количеству и выручке, входят бренды Pantum, Mi и Fujifilm. Pantum предлагает ассортимент лазерных принтеров и МФУ, в то время как Mi и Fujifilm специализируются преимущественно на портативных фотопринтерах.

В то же время у принтеров зафиксировано падение средней цены на 35% (до 7,5 тыс. руб.), у МФУ – значительно меньше, всего на 5%. По данным Ozon, наибольшей популярностью среди печатных устройств для дома пользуется техника в ценовом сегменте до 25 тыс. руб. – на нее приходится 90% всех продаж.

МФУ остаются самым популярным выбором в категории решений для печати, их доля на рынке доходит до 80%. В «М.Видео» отмечают, что годовой рост продаж в данной категории составил 17% в количестве (с 1,4 до 1,6 млн шт.) и 11% в выручке (с 39 до 44 млрд руб.). Популярность этих устройств объясняется по-разному: среди основных причин указывают стабильное наличие товара, а также сохранение устойчивой ценовой позиции, несмотря на внешние факторы. Сами МФУ давно зарекомендовали себя как оптимальный выбор для среднего и малого бизнеса, а также сегмента B2B.

Впрочем, на рынке печати наблюдаются и определенные сдвиги: в «М.Видео» и Ozon отмечают рост продаж принтеров на 80% в количестве устройств. Такие показатели связывают с увеличением потребности в домашней печати (для удаленной работы или учебы), снижением цен и активным ростом китайских брендов, предлагающих конкурентоспособные решения. В целом по рынку зафиксирован рост у бренда Pantum (+11% и +23%), падение – у брендов HP (-6%) и Xerox (-8%).

В «М.Видео» прогнозируют, что китайские бренды продолжат расширять свое присутствие на рынке, в том числе благодаря росту доверия со стороны покупателей. Так, Pantum в 2025 г. при сохранении тренда может увеличить продажи на 20-30%. Наибольшей популярностью у бренда пользуются цветные и монохромные лазерные МФУ, за прошлый год их продажи выросли более чем на 100%.