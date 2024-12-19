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Совместимость решений Printum и Orion soft позволит оптимизировать управление экосистемой офисных печатных устройств

Вендор отечественных решений для мониторинга и управления печатью Printum и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость своих продуктов. Использование решений «Printum. Мониторинг принтеров и МФУ», «Printum. Управление печатью» в связке с системой организации терминального доступа Termit даст бизнесу необходимые инструменты для эффективного управления офисной техникой и удаленным доступом к ней. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Решения «Printum. Мониторинг принтеров и МФУ» и «Printum. Управление печатью» позволяют автоматизировать управление парком печатной техники, оптимизировать затраты на него, обеспечить безопасную печать на МФУ, установленных в местах общего пользования, управлять проектами по аутсорсингу печати. Система организации терминального доступа Termit позволяет обеспечить безопасный доступ к удаленным рабочим местам даже через каналы с устаревшим оборудованием. Это кроссплатформенное решение, которое поддерживает различные клиенты, сетевые и периферийные устройства.

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«В условиях перехода на отечественные ИT-решения для корпоративного сектора особенно важно, чтобы все элементы инфраструктуры работали надежно и бесшовно. Совместимость Printum и Termit открывает новые возможности для наших заказчиков: они могут не только упростить управление печатной инфраструктурой в сложных, распределенных средах, но и повысить ее безопасность и отказоустойчивость. Это особенно важно для организаций, работающих с чувствительными данными. Прямое взаимодействие наших команд позволяет оперативно выявлять и решать возможные технические вопросы, что минимизирует риски для заказчиков. Вместе мы обеспечиваем более надежное и быстрое внедрение решений», — сказал Дмитрий Двойников, генеральный директор Printum.

«Система Termit ориентирована на Enterprise-компании с большим штатом сотрудников, Ее применение в связке с продуктами Printum будет актуально компаниям, где сотрудники активно пользуются внутрикорпоративными ИТ-системами, позволяющими организовать очередь печати необходимых документов. Termit даст заказчикам возможность удобного и безопасного управления удаленным доступом к офисным и бизнес-приложениям с любых устройств, в том числе и к решениям для управления печатью, мониторинга парка принтеров компании», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.

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