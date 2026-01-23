Printum и «Ред АДМ» создают единый контур управления безопасной печатью

Российская система управления печатью Printum и система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» объявили о полной технической совместимости решений. Интеграция открывает пользователям продуктов возможность выстроить единый контур управления доступом, учетными записями и печатью в корпоративных инфраструктурах любого масштаба — от головного офиса до распределённых сетей. Об этом CNews сообщили представители Printum.

Печать становится частью доменной политики

Во многих организациях процессы печати и сканирования до сих пор остаются «параллельной» инфраструктурой: живут сами по себе, требуют отдельного администрирования и несут риск утечек.

Благодаря новой интеграции Printum и «Ред АДМ» начинается создание единой модели управления печатью в рамках общей системы контроля доступа. Теперь политики печати, сканирования и копирования можно связывать с корпоративными ролями и группами, а доступ назначать и отзывать централизованно — там же, где осуществляется управление всеми ресурсами компании, доменом и его объектами.

Глубокая интеграция: функционал Printum внутри «Ред АДМ»

Совместная дорожная карта Printum и «Ред АДМ» предусматривает расширение уровня интеграции: элементы управления печатью будут доступны непосредственно в интерфейсе «Ред АДМ»; назначение прав, групп и ролей будет автоматически отражаться в доступе к печати, сканированию и копированию; администратор сможет управлять политиками печати в рамках общей доменной структуры.

Таким образом, печать перестает быть «отдельной системой» — она становится полноценным компонентом корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Преимущества для корпоративных заказчиков: централизованное управление (все ключевые действия — от назначения ролей до блокировки доступа — выполняются через единый веб-интерфейс «Ред АДМ». Функционал, необходимый администратору, доступен через подсистемы: «Управление», «Служба каталогов», «Централизованная установка ОС», «Динамическая настройка сети», «Инвентаризация» и «Файловое хранилище»); усиление безопасности (печать, сканирование и копирование включаются в общую модель контроля доступа, исключая слепые зоны); унификация процессов и автоматизация (администраторы работают с привычным интерфейсом без необходимости поддерживать отдельные политики и инструменты. А встроенные инструменты помогут автоматизировать рутинные задачи по настройке и управлению с помощью конфигураций); масштабируемость и универсальность (решение подходит как для небольших организаций, так и для инфраструктур федерального уровня. Продукт умеет выстраивать доверительные отношения с Microsoft Active Directory на всех уровнях домена, тем самым позволяя плавно мигрировать многодоменные и сложные ИТ-инфраструктуры); полностью российский технологический стек.

Интеграция обеспечивает соответствие требованиям информационной безопасности и технологического суверенитета. При этом на период миграции Printum и «Ред АДМ» позволяют работать с гетерогенными средами, администрируя инфраструктуру со смешанным набором систем как на базе Linux, так и на базе Windows.

Комментарий компании Printum — Дмитрий Двойников, генеральный директор: «Интеграция с «Ред АДМ» — логичный этап развития платформы Printum. Мы стремимся к тому, чтобы печать управлялась так же централизованно и безопасно, как доступ к системам и корпоративным ресурсам. Совместная работа с «Ред АДМ» позволяет управлять доступом к печати так же централизованно, как и другими корпоративными ресурсами, убирая разрозненность и создавая единый безопасный контур управления».

Комментарий «Ред Софт» — Анна Авхимович: «Мы благодарим коллег из Printum за плодотворное сотрудничество и очень рады возможности расширить возможности «Ред АДМ» столь важной интеграцией. Мы стремимся создать универсальный инструмент для эффективного управления всеми объектами ИТ-инфраструктуры, и данная совместимость является важным шагом на пути к поставленной цели».