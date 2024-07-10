Система управления печатью Printum совместима со службой каталогов для Linux ALD Pro

Эксперты «Группы Астра» и компании Printum, разработчика одноименной системы мониторинга и управления печатью, завершили испытания ее совместимости с программным комплексом для управления объектами домена ALD Pro. В ходе тестирования специалисты убедились, что продукты корректно работают вместе, и их функционал доступен пользователям в полной мере. Результаты пройденных проверок официально подтверждает сертификат, выданный в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Мультивендорная система Printum позволяет организациям любого масштаба наладить безопасную и эффективную работу с принтерами и МФУ. С ее помощью можно собирать статистику по отдельным сотрудникам и целым подразделениям, вести архив документов и настроить авторизацию по карточке или ПИН-коду. Для аудита печати, сбора данных со счетчиков, отслеживания технического состояния оборудования и формирования отчетов предусмотрен такой инструмент, как управления взаимоотношениями заказчика и подрядчика и автоматизации основных функций. Кроме того, применение Printum позволяет оптимизировать парк принтеров и МФУ, что, по данным производителя, ощутимо снижает затраты на расходные материалы и экономит время профильных специалистов.

В ходе реализации проектов импортозамещения на предприятиях важно сохранить привычный уровень удобства в работе с наиболее востребованными сервисами (такими как печать) без увеличения расходов на управление инфраструктурой и обслуживание оборудования. Значительный шаг в достижении этой цели делает интеграция службы каталога ALD Pro с системой мониторинга и управления печатью Printum. Используя эти продукты в одной связке, у клиентов появится возможность организовать комплексный подход к управлению печатью.

Сервер Printum, использующий протокол IPP, избавляет от необходимости установки специализированных драйверов. Клиентское приложение автоматически добавляет принтеры на рабочие станции, учитывая структурные подразделения и группы ALD Pro, к которым принадлежат пользователи. Агентскую часть можно установить и настроить централизованно через групповые политики ALD Pro. Создание правил для определенных групп сотрудников, запрещающих печать больших документов на менее производительных устройствах, позволяет направлять задания на более эффективные принтеры в принтрумах, повышая общую производительность и снижая затраты на печать.

«Успех любой команды складывается не только из ярких инноваций, правильного выбора сегмента рынка и грамотного стратегического планирования. Результативность очень сильно зависит от того, насколько эффективно организованы процессы, с которыми мы имеем дело каждый день, – с вещами, давно ставшими для нас чем-то само собой разумеющимся. Сейчас, в период массовой миграции на российские технологии, нам как вендорам важно сделать все, чтобы клиентам не пришлось выделять дополнительные ресурсы на интеграцию новых продуктов, переобучение персонала и т.д. Поэтому мы стремимся максимально расширить экосистему совместимого софта и «железа» и при этом не только обеспечить их надлежащее качество, но и гарантировать, что вместе они работают, как единый механизм. Мы благодарны коллегам из Printum за сотрудничество и уверены, что применение их программного комплекса в связке с ALD Pro позволит заказчикам одновременно и импортозаместить сервисы печати, и оптимизировать расходы благодаря продуманности, надежности и удобству обоих решений», — сказал директор департамента разработки средств управления «Группы Астра» Евгений Паутов.

«При реализации проектов по импортозамещению наши клиенты ожидают функциональности, надежности и совместимости с существующей инфраструктурой, будь то зарубежные решения, которые все еще используются, или новые российские продукты. На данный момент мы достигли функциональности, сопоставимой с зарубежными решениями, а в некоторых аспектах даже превосходящей их. Теперь наш фокус направлен на упрощение интеграции нашей системы в инфраструктуру заказчика. Printum уже давно работает на ОС Astra Linux, и логичным следующим шагом стала полноценная интеграция с ALD Pro. Теперь ИТ-специалисты могут управлять пользователями в едином интерфейсе, получая дополнительный функционал по управлению печатью. Мы уверены, что это сотрудничество принесет нашим клиентам не только экономию ресурсов и времени, но и обеспечит высокую надежность и удобство в управлении печатными сервисами. Благодарим «Группу Астра» за совместную работу и уверены, что наше партнерство будет только укрепляться в будущем», — отметил генеральный директор компании «Принтум» Дмитрий Двойников.