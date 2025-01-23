Более половины российских компаний довольны отечественными решениями для информационной безопасности

Аналитики Staffcop (система расследования инцидентов внутренней инфобезопасности, входит в экосистему «Контур») опросили представителей 125 компаний из 11 отраслей экономики, которые принимают решение или участвуют в принятии решений о покупке средств защиты информации. По итогам исследования выяснили, что 49% респондентов в качестве основных трудностей в их организациях назвали ужесточение законодательных требований к защите информации (повышение штрафов, включая появление оборотных, и уголовную ответственность за нарушения при обработке персональных данных), еще 42% – недостаток бюджета для покупки всех продуктов, которые нужны для защиты информации. При этом лишь 26% представителей организаций считают, что их компании недостаточно защищены. Треть респондентов утверждают, что функционала существующих систем хватает для предотвращения инсайдерских угроз. Об этом CNews сообщили представители Staffcop.

Хотя большинство компаний (79%) видит главную угрозу во внешних атаках, специалисты по ИБ из числа опрошенных (32%) отмечают важность управления внутренними рисками. Более того, участники исследования подчеркивают необходимость учитывать взаимосвязь внешних и внутренних информационных угроз.

Исследование демонстрирует высокий уровень доверия российских компаний к отечественным продуктам. Более половины респондентов (54%) считают, что отечественные разработки сопоставимы с западными аналогами, а 10% уверены, что они превосходят их. При этом среди специалистов по информационной безопасности эта доля еще выше — 73%.

Большинство опрошенных (66%) отметили, что в их организациях есть система предотвращения утечек данных. При этом 40% компаний для защиты от инсайдеров используют систему мониторинга времени сотрудников, аналитики поведения пользователей (38%) или специализированное решение для управления инсайдерскими рисками (им пользуются 27% компаний).

Респонденты выделили три ключевых аспекта, которые влияют на выбор систем по управлению инсайдерскими рисками: доступная стоимость решений (40%), простота установки и интеграции в рабочие процессы (38%), гибкость настройки для учета потребностей бизнеса (35%). При этом 38% представителей организаций указали, что после внедрения системы персонал ведет себя более дисциплинированно и эффективно расходует рабочее время, 34% – что организация надежнее защищена от попыток сотрудников ей навредить.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop (входит в экосистему «Контур»): «Компании все чаще осознают необходимость поиска оптимального баланса между затратами на защиту и функциональными возможностями используемых решений, во многом это связано с импортозамещением и с необходимостью разделить бюджет между несколькими направлениями защиты. При этом важно помнить, что полная защищённость — скорее утопия. Наша задача — снижать вероятность инцидентов и усложнять работу потенциальных злоумышленников, что особенно важно в условиях возрастающих угроз. Компании начинают активнее уделять внимание не только внешним угрозам, но и внутренним рискам, что открывает новые возможности для совершенствования подходов к управлению информационной безопасностью. Вендоры на российском рынке способны предлагать продукты, которые соответствуют стандартам и даже превосходят ожидания клиентов».

Исследование проводилось в декабре 2024 г. совместно с агентством Piccard (ИП Бугаев А.Ю., ИНН 366218001120). Оно включало интернет-опрос и глубинное интервью с представителями российских организация разных сфер деятельности, которые используют технические средства защиты информации, помимо антивирусов. В интернет-опросе участвовали 125 респондентов (1 респондент = 1 компания), которые принимают решение или участвуют в принятии решений о покупке средств защиты информации.