Система расследований инцидентов Staffcop и операционная система «Ред ОС» подтвердили свою совместимость

Решение Staffcop Enterprise обеспечивает внутреннюю информационную безопасность организаций, которые пользуются операционной системой «Ред ОС». Система расследований инцидентов мониторит содержимое файлов, папок, буфера обмена, электронной почты и иных коммуникаций, а также своевременно выявляет аномалии. Об этом CNews сообщили представители Staffcop.

«Атом безопасность» (входит в ГК «СКБ Контур») и «Ред софт» сообщили об успешном завершении тестирований совместной работы своих продуктов – Linux-агента системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и операционной системы «Ред ОС». Соответствующий сертификат подписали руководители компаний на основе проведенных испытаний. Совместное внедрение «Ред ОС» и Staffcop Enterprise позволит организациям создать защищенное рабочее окружение на базе отечественных разработок и безопасно работать с ценными данными в удобном и гибко настраиваемом интерфейсе.

Staffcop — система расследования инцидентов, учета рабочего времени и администрирования рабочих мест. В программном комплексе реализована функция контентного анализа содержимого файлов и папок, буфера обмена, почты и мессенджеров, а также контроль USB-портов и контроль над передачей данных в сети. Есть настройка политик безопасности и оповещений. Решение также позволяет мониторить активность сотрудников, вести учет присутствия на рабочем месте, выявлять аномалии и фиксировать нарушения политик безопасности.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. В феврале 2024 г. состоялся релиз «Ред ОС» 8. В обновленной версии представлены новые пользовательские графические окружения KDE и GNOME в фирменном дизайне, ядро Linux 6.6, режим киоска, актуальные и LTS-версии ключевых компонентов ОС. В состав «Ред ОС» 8 включена своя система управления ИТ-инфраструктурой — Ред АДМ Стандартная редакция.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»: «Ред ОС» – одна из ведущих российских операционных систем. Теперь пользователи, которые работают с «Ред ОС», могут быть уверены в том, что Staffcop Enterprise полностью интегрируется в их среду. Клиенты смогут воспользоваться обширным функционалом Staffcop Enterprise для настройки и управления политиками безопасности в своей организации: от решения самых базовых потребностей до продвинутых и самых строгих».

Планируется регулярное обновление совместимости – при выпуске значимых обновлений «Ред ОС» или раз в год, что поможет клиентам иметь актуальное решение, которая соответствует требованиям их инфраструктуры.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop («Атом безопасность» входит в ГК «СКБ Контур»): «Мы активно поддерживаем переход российских компаний на отечественное ПО, и стремимся сделать решения по информационной безопасности доступными для всех. Операционная система «Ред ОС» пользуется популярностью среди наших клиентов, поэтому теперь после получения сертификата совместимости мы можем гарантировать для них полный функционал эффективного расследования инцидентов».