«Цифровые решения» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес российским оборудованием для информационной безопасности

Разработчик и производитель сетевого оборудования для информационной безопасности «Цифровые решения» и системный интегратор «Кросс технолоджис» заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет обеспечение российского бизнеса надежным и безопасным оборудованием для борьбы с киберугрозами. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Партнерство позволит «Кросс технолоджис» устанавливать в российских компаниях брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG, ответвители сетевого трафика DS Optic-TAP и DS Copper-TAP, а также агрегирующий однонаправленный шлюз «Феникс-ДИОД». Эти решения позволяют осуществлять корректный съем трафика с ИТ-инфраструктуры, его предобработку и передачу на средства анализа и мониторинга.

Брокеры сетевых пакетов, ответвители трафика и агрегирующие однонаправленные шлюзы от компании «Цифровые решения» широко используются в инфраструктурах банковского сектора, госкорпораций, ИТ-компаний, крупных производственных предприятий и объектов АСУ ТП.

Оборудование компании «Цифровые решения» включено в Реестр Минпромторга и совместимо со многими решениями крупнейших отечественных вендоров, что позволяет реализовывать комплексные проекты исключительно на российских решениях. Технологическое партнерство подтверждено с Kaspersky, Positive Technologies, «Код Безопасности», «ИнфоТеКС» и другими производителями средств сетевой безопасности.

«Мы рады начать сотрудничество с компанией «Кросс технолоджис». Вместе мы сможем предложить заказчикам комплексные, надежные и эффективные решения. Наши компании объединяют опыт, экспертизу и стремление обеспечить безопасность информационных систем в России», – сказал директор по аналитике и интеграции компании «Цифровые решения» Сергей Плотко.

«Команда «Кросс технолоджис» будет оказывать экспертное сопровождение по проектам внедрения оборудования компании «Цифровые решения»: проводить технический аудит и консультировать по оптимизации решений для всех российских компаний, заинтересованных в повышении безопасности инфраструктуры. Наше сотрудничество открывает новые возможности для развития инновационных решений в области информационной безопасности. Мы уверены, что наши общие усилия помогут бизнесу эффективно противостоять киберугрозам и защитить свою информацию», – сказал исполнительный директор АО «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.