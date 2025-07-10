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Попков Василий
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|«Код Безопасности» и «Цифровые решения» оснастили ЦОД «Ростеха» высокопроизводительным межсетевым экраном нового поколения 1
Попков Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - РТ-Информ 142 1
|Код Безопасности 661 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3268 1
|Цифровые решения НПП - DS Integrity 10 1
|Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 125 1
|Каландадзе Игорь 1 1
|Дбар Федор 43 1
|Плотко Сергей 12 1
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