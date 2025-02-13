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Цыганов Олег



13.02.2025 ICL Services и «Цифровые решения» стали партнерами 1
02.03.2005 Мобильные игры: долгожданная возможность для российских программистов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Цыганов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Playfon - Плэйфон 38 1
Antares Software Factory 1 1
ICL ГК 386 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 122 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Samsung Electronics 10286 1
Antares Software - Антарес софтвер 6 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
Цифровые решения НПП - Феникс-ДИОД 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1597 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2441 1
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