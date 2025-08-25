Axoft стала проектным дистрибутором EliteBoard в России

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписал договор с российским производителем систем отображения EliteBoard. Партнеры Axoft могут пользоваться полным циклом поддержки от вендора: от помощи в составлении первой спецификации до постпродажного обслуживания. В случае реализации сложных технических решений, вендор предоставляет техническую поддержку, коммерческое и представительское переговорное сопровождение, а в особых случаях возьмет на себя даже пусконаладочные работы.

Продукция вендора – интерактивные панели, профессиональные информационные дисплеи Digital Signage, видеостены, LED-экраны, мониторы и коммерческие телевизоры с профессиональной матрицей и гостиничными функциями – предназначена для коммерческого использования, государственных структур, сфер образования, медицины, и транспорта. Портфолио EliteBoard насчитывает более 1 тыс. успешно реализованных проектов. Оборудование применяется в таких сферах, как образование, здравоохранение, ритейл, HoReCa, сфера обслуживания, транспорт, производственные предприятия.

В линейку решений вендора входят: интерактивные светодиодные All-in-One экраны повышенной устойчивости к внешним воздействиям на базе ОС Android и OPS Windows, дисплеи для видеостен с возможностью выбора толщины шва и яркости под каждый бюджет и потребности заказчика, информационные дисплеи и интерактивные панели. Интерактивный комплекс на базе дисплея 75'' (с OPS PC слотом) разработан в соответствии с требованиями федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование», подходит для образовательных учреждений, организации ВКС и коллективной работы.

Оборудование вендора производится как в России, так и в Китае, сервисные центры EliteBoard работают на всей территории страны. При необходимости, производитель предлагает партнерам Axoft и их заказчикам создание кастомизированных продуктов под крупные и имиджевые проекты.

«Курс на мультимедиа (видеоотображение) был выбран нами как логическое продолжение развития направления видеонаблюдения. Партнеры Axoft смогут получить комплексное закрытие проектов, укрепить свои позиции в компаниях-заказчиках. В ближайших планах усиление экспертизы – сертификация вендором нашей пресейл-команды по всем LED- и LCD-продуктам», – сказал Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

«Как один из ведущих российских дистрибуторов и надежный партнёр в сфере ИТ Axoft имеет для нас исключительную ценность. Дистрибутор, в свою очередь, приобретает высококачественный российский продукт без рисков от воздействия иностранного санкционного давления, с собственной складской программой, подтверждённой динамикой развития и оптимальным соотношением цена-качество. В совместных планах – наращивание экспертизы дистрибьютора через реализацию широких комплексных проектов, прирост партнёрской аудитории», – отметила Людмила Маланичева, директор по развитию компании EliteBoard.