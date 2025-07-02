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Бельтюкова Светлана


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Axoft и «Софтлайн Решения» помогли образовательной организации перейти на российские серверы «Гравитон» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Бельтюкова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 77 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375756, в очереди разбора - 747788.
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