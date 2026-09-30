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Axoft открыл «железный» склад

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft открыл в Москве склад «железа» (оборудования). География отгрузок – все регионы России. Партнеры смогут воспользоваться преимуществами склада: онлайн-резервирование в один клик, оборудование постоянно в наличии, отгрузка «здесь и сейчас», что позволит им развивать ранрейтный (с предсказуемой регулярностью) бизнес вместе с Axoft. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Склад обеспечит партнеров Axoft востребованными позициями российского оборудования, из реестра Минпромторга и ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения). В список оборудования входят: моноблоки «Гравитон», Kvadra; ноутбуки «Гравитон», Kvadra, Inferit; ПК «Гравитон», Kvadra, Inferit; планшеты Kvadra; мониторы Inferit, RDW; периферийные устройства RDW (компьютерные мыши, клавиатуры).

Работа со складом интуитивно понятна. Цифровая платформа Axoft Online позволяет быстро заказать оборудование: онлайн-резервирование проходит в один клик, все остатки на складе отображаются в реальном времени. Готовый пакет документов оформляется в соответствии с требованиями федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: коммерческое предложение по форме, спецификации, сертификаты на оборудование.

Преимущества, которые получают партнеры Axoft: оборудование постоянно в наличии на складе, отгрузка «здесь и сейчас», резервирование решений под конкретный проект, оплата – после фактической отгрузки заказчику.

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Если партнер работает с Axoft по направлению программного обеспечения, комплексная сделка будет проходить без новой интеграции – на ПО и оборудование оформляется один договор. Готовые материалы для запуска продаж – шаблоны коммерческих предложений, инструкции, письма для информирования – находятся в доступе для партнеров в личном кабинете на сайте Axoft. Доставка оборудования по России осуществляется в течение недели, срок под конкретный регион рассчитывается при запросе.

«Открытие «железного» склада Axoft – это не просто логистика. Это закономерный шаг на пути обеспечения комфорта для наших партнеров и их заказчиков. Мы развиваем сервис, ускоряем работу и делаем оборудование доступнее. Склад открывает для наших партнеров реальные преимущества: отсрочку платежа для комфортного планирования бюджета, быструю отгрузку со склада, наличие всего ассортимента оборудования в одном месте, мгновенный доступ к любой позиции, доставку в любой регион, а также возможность успешно развивать ранрейтный (с предсказуемой регулярностью) бизнес», – сказал Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

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