Axoft пополнила «железный» портфель двухпроцессорным сервером «Иридиум»

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписал дистрибуторский контракт с компанией «Бизнес система телеком» (БСТ), российским разработчиком, производителем и поставщиком серверного оборудования, выпускаемого под торговой маркой «Звезда». В рамках сотрудничества дистрибьютор будет поставлять заказчикам программно-аппаратные продукты БСТ, в частности, двухпроцессорные серверы «Иридиум». Axoft продолжит усиливать «железную» экспертизу, сфокусируется на обучении менеджеров по работе с ключевыми партнерами, менеджеров по продажам, партнерской сети, а также обучении технических специалистов – для формирования предложений по направлению импортозамещения аппаратного обеспечения.

БСТ – российский разработчик и производитель вычислительного, радио- и микроэлектронного оборудования и программного обеспечения. Оборудование включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. В серверы «Иридиум» входит программное обеспечение BIOS и BMC, находящееся в реестре российского ПО.

Линейка двухпроцессорных серверов «Иридиум» предназначена для построения производительной и защищенной цифровой среды, в которой осуществляется работа с чувствительной информацией. В настоящий момент разработчик предлагает три модели: ИР-224Х, ИР-212Х и ИР-110Х, использующие современные и производительные процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Серверы широко применяются в ЦОДах, в государственных и ведомственных организациях, компаниях Enterprise-сегмента, а также на предприятиях малого и среднего бизнеса.

«Развитие партнерской сети имеет большое значение для Axoft – мы стремимся быть ближе к актуальным потребностям наших партнеров и их заказчиков и предлагать им лучшее, что есть на рынке. Сотрудничество с БСТ открывает для нас новые возможности применения современных российских серверов и программно-аппаратных комплексов. Отечественные серверы «Иридиум» хорошо подходят для решения задач виртуализации, отличаются высокой надежностью и производительностью, а также экономичностью в плане энергопотребления. Вместе с вендором мы будем продвигать на рынке высококлассное российское оборудование, эффективность которого подтверждена успешными кейсами применения в государственной ИТ-инфраструктуре», – сказал директор департамента аппаратных систем компании Axoft Олег Ким.

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«В настоящее время мы видим на рынке выраженную потребность в современных экономичных решениях, которые включены в российские реестры и обладают конкурентоспособными техническими и экономическими параметрами. Серверы «Иридиум» оптимально отвечают этим требованиям, поэтому увеличивается число успешных внедрений и растет наша партнерская сеть. Сотрудничество с Axoft – новый шаг к достижению наших стратегических целей, таких как расширение рыночного присутствия и помощь партнерам в создании импортонезависимого стека технологий», – отметил генеральный директор «Бизнес система телеком» Сергей Горин.

БСТ обладает собственным производством полного цикла, что позволяет выполнять разработку радиоэлектронных устройств от идеи до промышленного образца в максимально короткие сроки. Благодаря соглашению партнеры Axoft смогут качественно расширить ассортимент предлагаемой «железной» продукции и повысить hardware-экспертизу.