Axoft представляет ПАК «Алькор» на базе решений «Гравитон», «Группы Астра» и «Лаборатории Касперского»

Технологический альянс компаний «Гравитон», «Лаборатория Касперского», «Группа Астра» и Axoft представляет российский ПАК «Алькор». ИТ-решение на базе отечественных серверов и ИБ-систем предназначено для мониторинга и защиты от комплексных угроз и целевых атак. С его помощью заказчики смогут контролировать и надежно защищать все популярные точки входа потенциальных угроз: сеть, веб-трафик, электронную почту, рабочие места, серверы и виртуальные машины. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Применяемый сервер «Гравитон» С2122И включен в реестр Минпромторга России. Продукты «Лаборатории Касперского» и «Группы Астра» включены в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры.

Перед технической командой Axoft стояла задача вывести на рынок новый, отечественный технологический стек, который отвечает всем требованиям регуляторов и обеспечивает защиту от самых сложных и скрытых угроз. Созданный ПАК подходит для заказчиков из любой отрасли государственного и промышленного сектора, которым нужно распределить бюджет между сегментами ИТ, информационной безопасностью и оборудованием, а также соответствовать ФЗ-187.

«ИТ-комплекс «Алькор» дает возможность заказчикам получить готовое комплексное программно-аппаратное решение для противодействия целевым атакам, оптимальное по дизайну и протестированное экспертами Axoft. Я вижу большой потенциал данного ПАК, потому что он позволяет сэкономить время и ресурсы технических специалистов за счет отсутствия необходимости подбирать и тестировать технологический стек», — сказал Никита Черняков, руководитель департамента развития бизнеса решений ИБ компании Axoft.

Комплексное решение включает ПО Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) и дополненное возможностями Kaspersky EDR Expert (KEDR), которые обеспечивают защиту от сложных целевых атак на всех уровнях. Технологии интегрируются в единое решение класса XDR, способное защищать ключевые точки входа. Система Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) интегрируется с любыми сетевыми устройствами, которые поддерживают передачу копии трафика для его дальнейшего анализа. ИБ-продукты разворачиваются на серверах «Гравитон» С2122И типоразмера 2U. Оборудование создано на базе материнской платы «Тундра» и оснащено двумя процессорами Intel Xeon Scalable и ОЗУ до 2 ТБ. Это решение применяется организациями крупного и среднего масштаба.

«Кибербезопасность имеет ключевое значение для стабильной работы предприятий. Особенно остро вопрос стоит в промышленном секторе, в государственных организациях, где процесс выстраивания защиты от современных киберугроз тесно связан с импортозамещением программных средств и оборудования. Кроме того, количество атак растет с каждым годом, и они становятся все более изощренными и целевыми. Программно-аппаратный комплекс, созданный совместно с нашими партнерами, позволит надежно защитить ИТ-инфраструктуру предприятия. В нем используются передовые решения, способные противостоять даже самым сложным и ранее неизвестным угрозам. ПАК создан отечественными компаниями, что важно в контексте замещения ПО на российские аналоги, и отвечает всем требованиям регуляторов. Мы рады поучаствовать в этом проекте и ценим доверие к нашим защитным технологиям и накопленному опыту», – отметила Марина Усова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».

В рамках создания ПАК техническая команда Axoft реализовала следующие этапы: развертывание и настройку продукта; проверку готовности системы KATA/KEDR для проведения испытаний; тестирование компонентов обнаружения угроз в web-трафике и трафике почты; тестирование обнаружения угроз инструментами KEDR; получение файла и его передачу на анализ в Sandbox с помощью Kaspersky EDR; создание политики запрета.

Заказчик сможет собрать ПАК «Алькор» на серверах «Гравитон» по двум сценариям, что позволит решить задачи различного типа. Для обеспечения защиты от сложных целевых атак подойдет решение, которое включает продукты «Лаборатории Касперского». Для развертывания инфраструктуры в облаке опционально к ПАКу прилагается программный комплекс «Средства виртуализации «Брест» и операционная система Astra Linux, разработчиком которых является «Группа Астра».

«Мы дополняем имеющуюся глубокую экспертизу по программному обеспечению компетенциями по аппаратным решениям путем коллаборации между отечественными производителями ПО и «железа». Данный комплекс позволит оперативно развернуть защиту от кибератак с соблюдением требований законодательства», – сказал Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

Техническая команда Axoft проводит пресейл с разбором функционала решений, реализацию пилотного проекта на инфраструктуре заказчика, внедрение решений и введение ПАКа в эксплуатацию. Проверить работу технологических связок в режиме онлайн можно в виртуальном пространстве демосферы Axoft. Продукты «Лаборатории Касперского» и «Группы Астра» прошли тестирование, подтверждающее их совместимость с оборудованием «Гравитон».

«Мы провели исследования, которые показали, что совместное использование решений KATA и KEDR с сервером «Гравитон» С2122И решает основные задачи в обеспечении кибербезопасности. ПАК на базе этих решений в режиме реального времени эффективно анализирует сетевой трафик, выявляет вредоносную активность, а также фиксирует сложные угрозы», – сказал Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем «Гравитон».