Axoft: «Перспектус» — ИБ-каркас для бизнеса на базе решений «Солара» и «Инферит Техника»

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft выводит на рынок комплексное технологическое решение «Перспектус» на базе совместимых решений от двух отечественных вендоров. В основе нового продукта ─ высокопроизводительные серверы серии RS110, разработанные российским ИТ-вендором «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), а также DLP-система Solar Dozor и SWG-система Solar webProxy от ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Комплексное решение представлено в трех вариациях для реализации ИБ-проектов в средних и крупных организациях и их ДЗО из банковского, энергетического, промышленного сектора и ТЭК.

Для обеспечения безотказной работы Solar Dozor и Solar webProxy компания «Инферит Техника» предоставила свою вычислительную платформу: высокопроизводительный сервер INFERIT RS110 в компактном 1U-форм-факторе. Он создан для работы с базами данных, локальными файловыми сервисами, системами виртуализации и другими задачами среднего и крупного бизнеса.

«Совместимость серверов «Инферит» с решениями «Солара» подтверждает, что российский рынок готов к созданию полноценных комплексных систем киберзащиты. В проекте «Перспектус» мы объединили проверенную производительность и отказоустойчивость нашей аппаратной платформы с интеллектуальными возможностями Solar Dozor и Solar webProxy. Такое сочетание позволяет крупным компаниям из разных секторов получить готовое решение, соответствующее высоким требованиям безопасности и импортонезависимости», — сказал Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».

Аппаратная часть от «Инферит Техники» и программные решения «Солара» вместе образуют единую структуру, получившую название «Перспектус». Комплексное технологическое решение легко встраивается в инфраструктуру клиента, что позволяет его «включить в розетку» и начать пользоваться. Продукт закрывает потребность в защите корпоративной инфраструктуры с ограниченной численностью сотрудников.

Комплекс предлагает гибкость конфигурации в зависимости от задач клиента. Например, если заказчику необходимо обеспечить защиту данных и контролировать передачу информации в корпоративной почте, мессенджерах, на файловых носителях и др, то можно использовать «Перспектус» в комплектации с DLP-системой Solar Dozor.

Иногда компаниям требуется защита и контроль трафика для определенного количества сотрудников. В этом случае комплексное решение «Перспектус», в состав которого входит SWG-система Solar webProxy, позволит разграничить доступ сотрудников к веб-ресурсам и заблокировать доступ к вредоносному трафику в корпоративной сети.

Также организация может установить в инфраструктуре «Перспектус» с расширенным функционалом. Комбинация DLP- и SWG-систем и нескольких серверов «Инферит» позволит обеспечить бесперебойную работу продуктов «Солара», даже если один из серверов перестанет работать.

«Солар последовательно расширяет форматы использования ИБ-технологий для клиентов с различными масштабами бизнеса. В партнерстве с «Инферит» мы разработали продукт, который закрывает задачи в сетевой безопасности и защите данных для всех сегментов бизнеса – от крупных компаний с сотнями филиалов по всей стране до среднего бизнеса, нуждающихся в надежных решениях «здесь и сейчас». Концепция продукта «Перспектус» позволяет дорабатывать его под задачи клиента, снизить затраты и масштабировать внедрение с учетом инвестиционной стратегии», — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

Axoft также отмечает высокий потенциал решения в рамках реализации комплексной системы киберзащиты как крупных компаний, так и организаций сектора СМБ. В планах Axoft – проведение пусконаладочных работ сервера «Инферит» до отправки комплексного решения заказчику. Специалисты центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий предложат партнерам и их клиентам дополнительные сервисы по внедрению и техническому сопровождению продукта.

«Axoft активно участвует в создании новых решений. Мы регулярно тестируем различные гипотезы на предмет совместимости продуктов и их удобства для партнеров и заказчиков, предлагая им комплексное решение, готовое к масштабированию. Мы видим интерес к решениям, развернутым на собственной инфраструктуре заказчика, и в первую очередь, это связано с требованиями безопасности и регуляторными ограничениями», — сказал Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

Решения отечественных производителей программных и программно-аппаратных комплексов совместимы с российским ПО «Ред ОС», Astra Linux.

