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Ханбеков Эмиль



20.01.2025 «Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера» 1
16.10.2024 Дело техники: участники партнерского форума «Рэйдикс» обсудили новинки СХД 1
01.02.2024 Axoft стала официальным дистрибьютором «Норси-транс» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ханбеков Эмиль и организации, системы, технологии, персоны:

Норси-Транс - НТ 108 2
Intel Corporation 12197 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Itelon - Ителон 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 732 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 1
Носов Олег 4 1
Ким Олег 12 1
Габриель Алена 2 1
Казаков Александр 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 49 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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