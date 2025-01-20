«Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера»

Разработчик программного обеспечения для построения корпоративной облачной инфраструктуры «Даком М» и российский разработчик и производитель серверного оборудования, систем хранения данных на различных платформах, телекоммуникационного оборудования и вычислительных платформ «Норси-Транс» подтвердили бесперебойную и корректную работу платформы виртуализации SpaceVM на универсальных серверах линейки «Пантера». По результатам испытаний выдан сертификат о совместимости продуктов.

В тестировании принимали участие специалисты обеих компаний. В ходе испытаний ПО SpaceVM было запущено на серверах «Пантера»: установку произвели на моделях «Пантера-12», «Пантера-28», «Пантера-26» и «Пантера-14». Эксперты проверили все ключевые функции, включая работу с виртуальными машинами и восстановление системы после перезагрузки.

Облачная платформа SpaceVM – инструмент серверной виртуализации для эффективного управления ИТ-инфраструктурой. Представляет собой комплексную платформу для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов.

Линейка «Пантера» представлена универсальными серверами архитектуры x86 на базе процессоров Intel Xeon Scalable. Решение обеспечивает сбалансированное сочетание установки плат расширения и доступной емкости дискового хранения. Линейка серверов «Пантера» включена в реестр отечественного оборудования Минпроторга РФ.

«Мы уверены, что совместимость нашей платформы виртуализации SpaceVM с серверами «Норси-Транс» станет важным шагом для многих организаций, стремящихся к переходу на комплексные отечественные решения. Эта интеграция подтверждает, что российские технологии способны удовлетворить потребности современного бизнеса и обеспечить высокую производительность», – сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM.

«Результаты проведенных испытаний продемонстрировали возможности отечественных компаний построить суверенную эффективную систему, которая может успешно конкурировать на рынке с зарубежными аналогами. Для ЗАО «Норси-Транс» важно продолжать и развивать сотрудничество с отечественными разработчиками ПО на пути технологического импортозамещения», – сказал Эмиль Ханбеков, директор департамента продаж компании «Норси-Транс».