«Ред Софт» и правительство Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Ред Софт» и правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает проведение совместных мероприятий по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий региона.

Партнерство между «Ред Софт» и правительством Курганской области будет нацелено на совместную работу по: подготовке и реализации концепции цифровой трансформации Курганской области; созданию и развитию государственных информационных систем, электронных сервисов для нужд Курганской области; изучению и тестирование перспективных технологий и продуктов; автоматизации рабочих мест; обеспечению информационной безопасности; импортозамещению в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

Для успешной реализации этих задач будут созданы специальные рабочие группы. Также Ред Софт и Правительство Курганской области договорились обмениваться полезной информацией и использовать отечественные ИТ-технологии для взаимодействия.

«Мы на сегодня в Курганской области понимаем, как мы быстро двигаемся по промышленности, мы чётко осознаем, где наши компетенции, как мы двигаемся по АПК, но нужна третья точка опоры. И вот третьей точкой опоры мы выбрали направление ИТ. Оно создаёт большие возможности для большого количества молодых людей, которые могут реализовываться здесь, в регионе, никуда не уезжая. Там хорошая зарплата, значит, хорошие налоги. Нам это тоже выгодно», – сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.