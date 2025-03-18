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Москвин Сергей


18.03.2025 «Норбит» цифровизовал работу «Центра социального обслуживания Московской области» 1
19.04.2023 Сергей Москвин: Просто занимаясь тем, что мне интересно, я могу делать проще и комфортнее жизни миллионов людей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Москвин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24717 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 56 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10631 1
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HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 91 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7183 1
VK - Яндекс.Дзен 189 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
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Apple iOS 7875 1
Microsoft Windows 15778 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Дуров Павел 295 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6361 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1675 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1754 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 869 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3582 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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