Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москвин Сергей
|18.03.2025
|«Норбит» цифровизовал работу «Центра социального обслуживания Московской области» 1
|19.04.2023
|Сергей Москвин: Просто занимаясь тем, что мне интересно, я могу делать проще и комфортнее жизни миллионов людей 1
Москвин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24717 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 1
|Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
|Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
|ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 56 1
|Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
|Дуров Павел 295 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146260 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
|Европа 21840 1
|Россия - УФО - Курганская область 514 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.