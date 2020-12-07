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Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ

Сбербанк и Департамент здравоохранения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов Voice2Med, разработанную группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему «Сбера».

Регион приобрел 50 лицензий на пользование системой в учреждениях здравоохранения. Голосовой ассистент появится в больницах и поликлиниках Курганской области. В двух городских поликлиниках №1 и №2 успешно реализован пилотный проект по использованию технологий распознавания речи.

В основе проекта — Voice2Med, продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской системы.

Высокое качество распознавания речи и подключение тематических языковых моделей обеспечивают заполнение медицинского протокола, который затем требует минимума корректировок. Это позволит экономить время врачей: заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Теперь специалисты могут заполнять протокол параллельно с работой на медицинской аппаратуре.

Сергей Дробыленко, заместитель управляющего Курганским отделением Сбербанка, сказал: «Врачи, которые приняли участие в пилотном проекте, отметили высокую скорость обработки информации, успешное распознавание медицинских терминов и специфики профессиональной речи».

Разработчик системы – группа компаний ЦРТ, дочерняя компания Сбербанка, которая успешно реализует глобальные проекты с использованием собственных ИИ-продуктов и решений, развивая обе биометрические модальности — лицо и голос.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Voice2Med корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97–98%. Кроме существенной экономии времени, решение позволяет улучшить эргономику рабочих мест и существенно повысить качество медицинской документации. Решение уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в медицинских учреждениях Мордовии, Перми, Мурманске, Тюмени. Мы приветствуем его применение в Курганской области и дальнейшее масштабирование».

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