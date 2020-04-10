Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Сберлогистика» запустила технологию бесконтактной доставки

Интернет Веб-сервисы Ритейл Логистика

«Сберлогистика» внедрила технологию бесконтактной курьерской доставки с помощью кода подтверждения и оплаты по ссылке из SMS.

Если посылка не требует оплаты на месте (например, оплаченный заказ из интернет-магазина или отправление между частными лицами), то клиент в SMS вместе с информацией о доставке получает цифровой код. Курьер доставляет посылку до двери и отходит на безопасное расстояние. Клиент проверяет свою посылку и называет курьеру полученный код, который служит подтверждением вручения. Введение кода в систему меняет статус посылки на доставленную.

При необходимости оплаты посылки на месте (наложенный платеж) клиент вместе с информацией о доставке получает в SMS ссылку на безопасную оплату. Курьер также оставляет посылку у двери клиента и ожидает, пока клиент проверит посылку и оплатит ее по полученной ссылке. Оплата является подтверждением вручения и меняет статус посылки в системе на доставленную. Полученные наложенные платежи «Сберлогистика» возвращает продавцу на следующий день после доставки.

Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», сказал: «Сегодня услуги курьерской доставки стали одним из ключевых социально значимых сервисов, которые способствую соблюдению людьми режима изоляции. Сейчас стали важны не только качество и сроки доставки. Для отправителя особое значение приобретают сроки возврата наложенных платежей, а для получателей — безопасность и поддержка. Поэтому мы перешли на круглосуточный режим поддержки для клиентов из всех регионов и обеспечили наши курьерские службы всеми необходимыми мерами защиты. Все наши курьеры перед выходом на маршрут проходят медосмотр и снабжены масками, перчатками и антисептиками».

Другие материалы рубрики

Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона

Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве

Facebook пыталась купить шпионское ПО для слежки за пользователями iPhone

Zoom раскрывает посторонним чужие имена, адреса и фотографии. Под угрозой пользователи «Яндекса»

Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео

Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках