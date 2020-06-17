«Сберлогистика» стала первым парнтером Wildberries по доставке заказов в постаматы

«Сберлогистика» стала первым партнером по доставке заказов крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries. Соответствующее соглашение подписано между компаниями.

«В настоящее время закончена интеграция ИТ систем, прошли тестовые доставки, – сказал генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев. – В июне мы начали доставлять заказы клиентам Wildberries через сеть из тысячи наших постаматов, в том числе в отделениях Сбербанка. До конца года в отделениях Сбербанка будет размещено порядка 10 000 постаматов в 800 населенных пунктах России. Всегда идеально расположенные, с охраняемой безопасной зоной круглосуточного доступа отделения банка – сегодня это преимущество».

«Wildberries развивает различные способы доставки, чтобы наши покупатели могли выбрать наиболее оптимальный для себя вариант получения заказа. Сегодня нашим клиентам доступна бесплатная курьерская доставка, собственные пункты выдачи заказов Wildberries с примерочными кабинами, а теперь – и постаматы. В наших планах – как дальнейший рост сети ПВЗ, так и числа партнерских постаматов», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

По данным аналитиков Wildberries, покупатели онлайн-ритейлера предпочитают получать в постаматах книги, товары для здоровья, игрушки, продукцию для красоты, а также товары категории 18+. Доставка в постаматы, как и в пункты выдачи заказов, осуществляется бесплатно для покупателей, минимальная сумма заказа отсутствует. Ежедневно онлайн-ритейлер оформляет 780 тыс. заказов, а собственная сеть пунктов выдачи превышает 7600 точек в 7 странах мира.