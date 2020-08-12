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К «СберЛогистике» теперь можно подключиться через «Яндекс.кассу»

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Компании экосистемы Сбербанка — «СберЛогистика» и «Яндекс.касса» — запустили акцию для онлайн-бизнеса. Интернет-магазины теперь могут подключиться к сервису доставки «СберЛогистики» через личный кабинет «Яндекс.кассы» со скидкой 5%.

Новая возможность доступна компаниям, которые работают с «Яндекс.кассой». Чтобы ею воспользоваться, нужно зайти в личный кабинет платежного решения, открыть раздел дополнительных опций и подать заявку на подключение к «СберЛогистике», заполнив анкету. После этого компания получит скидку в 5%, которая будет действовать до конца месяца, в котором состоится подключение, и весь следующий месяц.

«СберЛогистика» — логистический оператор, с помощью которого интернет-магазины могут доставлять клиентам и партнерам посылки в любые регионы страны, где работает сервис. Через «СберЛогистику» можно оформить доставку в постамат или пункт выдачи посылок на базе отделений Сбербанка, а также отправить заказ курьером до двери получателя.

«Яндекс.Касса» — платежное решение, которое помогает бизнесу принимать оплату самыми разными способами — от электронных кошельков и банковских карт до бесконтактных технологий Apple Pay и Google Pay. С помощью «Яндекс.кассы» компании могут работать в соответствии с федеральным законом 54-ФЗ, принимать платежи в мессенджерах, выставлять клиентам счета по электронной почте или СМС, проводить массовые выплаты и пользоваться многими другими возможностями.



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